Gagliano: erogazione idrica ogni tre giorni, ecco i turni

Acquaenna comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Gagliano C.to, come di seguito specificato.

A partire da Mercoledì 01/01/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) in Via Roma (rif. Joe e Sal), Via Regione Siciliana, C.da San Calogero, Zona Ferrigni, Via Martoglio, Via Pirandello e contrade collegate (Garbata fino al Santissimo). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 04/01/2024, 07/01/2025 e così a seguire.

A partire da Giovedì 02/01/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) in Via Roma (dal civico n. 1 fino al Piano Puleo), Via Carnala, Via Cuva, Via Alloro, Via Badia, Via Lombardi, Via Gebbia, Via Ferreri, Via Sant’Antonio, Via Sorrincello, Via Palmisano e vie limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 05/01/2025, 08/01/2025 e così a seguire.

A partire da venerdì 03/01/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) Via Roma (punti terminali), Via Gramsci, C.da Pirirella, Via R. Sanzio, Zona campetti, Via Michelangelo, zona cimitero,Via Roma (dal Piano Puleo a salire). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 06/01/2025, 09/01/2025 e così a seguire.

La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati.

Acquaenna precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.