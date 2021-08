Gagliano: entra nel vivo il Mese Cataldiano

Aperto il 31 luglio a mezzanotte, con una omelia del’Arciprete Pietro Antonio Ruggiero, il Mese Cataldiano 2021 che a Gagliano Castelferrato tocca la sua meta intermedia con la Solennità dell’Assunzione di Maria il 15 agosto.

Il pellegrinaggio del Busto Reliquiario di San Cataldo nei quattro quartieri nei quali già da anni è stata divisa la città ha visto una partecipazione più che eccezionale, ma soprattutto, come ha affermato un fedele, “Ci siamo sentiti cercati, abbiamo visto una Chiesa che va nei luoghi dove la gente vive”.

Di particolare intensità la sosta di San Cataldo nelle quattro famiglie – Tirolo, Cocuzza, Di Mario, Gagliano – che lo hanno custodito nelle quattro tappe. Il 9 agosto non è mancata nel contesto della riapertura della Chiesa di San Giuseppe l’inizio di un “Cammino per giovani famiglie”.

“E’ un miracolo – ha affermato don Pietro Antonio Ruggiero – perché recuperare la presenza dell’intera famiglia come presenza avrà di certo un grande beneficio per la coppia, per i figli e per l’intera comunità”.

“Sono particolarmente contento per i percorsi che si aprono come quello di questa sera” ha detto il Vescovo di Nicosia Mons. Salvatore Muratore che ha benedetto la nuova sezione Fratres.

Il livello culturale altissimo della serata dedicata al Secondo Memorial Aldo Scialfa ha permesso una riflessione a 360 gradi sulla vita. “Non sembravamo a Gagliano” ha affermato qualcuno. Musicisti, ballerine, attori, compositori, cantanti, testimonianze, “tutto è stato insieme armonizzato lasciando nei presenti riflessioni, qualche lacrima di commozione ma soprattutto “un’esperienza che ha fatto bene al cuore”.

“Siamo a metà del cammino, la stanchezza si sente, ma molto di più si percepisce la bellezza di una comunità che prova a “Risorgere a vita nuova con Cristo” h affermato don Pietro Antonio.

Ora c’è grande attesa per il IV Cammino di Santa Margherita, un percorso di pochi chilometri che da qualche anno l’Unità pastorale ha proposto con risultati lusinghieri, quest’anno coloro che lo vivranno troveranno il Borgo S. Margherita rimesso a nuovo e fruibile grazie ai lavori di recenti restauro, anche questo sarà un luogo di aggregazione per famiglie e non che ne vorranno fare uso.

Il Sindaco Dott. Salvatore Zappulla si è detto “particolarmente contento” per questo ulteriore riconsegna al patrimonio cittadino di un luogo tanto importante per tutti i gaglianesi”.

20-21-22 agosto saranno tre giorni anch’essi di grande intensità: giorno 20 il Rinnovamento nello Spirito si è dato appuntamento a Gagliano per un intenso momento di preghiera animato dalla corale regionale e dall’animatore spirituale regionale. Il 21 agosto alle ore 21 in Chiesa Madre sarà la volta della Corale San Cataldo con un’elevazione musicale di grande pregio: Francesca Proto, Benito Tirolo, Gaetano Gabriele. Il 22 agosto, oltre alla presenza dell’Abate di San Martino delle Scale Don Vittorio Rizzone, alle 21 – a numero chiuso – un itinerario che vede coinvolti attori dei principali teatri siciliani e comparse locali per un’esperienza multisensoriale della Divina Commedia. Rumori, odori e parole porteranno gli ospiti nel mondo di Dante.