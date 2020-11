Gagliano: emergenza Covid, pioggia di aiuti per famiglie e aziende

Pioggia di aiuti alle famiglie e alle aziende danneggiate dall’emergenza Covid-19. Il Comune di Gagliano fa partire la manifestazione d’interesse per stabilire in quali esercizi commerciali potranno essere spesi i buoni pasto, per un importo complessivo di oltre 70 mila euro. Ai nastri di partenza anche il sostegno per le micro-imprese locali.

Aiuti e contributi agli operatori economici, si legge in sintesi nella determina del responsabile dell’Area economico finanziaria dell’ente, la dottoressa Caterina Antonella Furnari, saranno finanziati con fondi propri del bilancio comunale, per una spesa prevista di poco superiore ai 108 mila euro, ai sensi di quanto disposto dal consiglio comunale, con delibera dello scorso agosto. Ed è già stato pubblicato all’albo pretorio l’elenco delle imprese beneficiarie e di quelle escluse dall’incentivo. Il programma dei pagamenti ha il visto di regolarità contabile e di finanza pubblica, e sarà assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto d’imposta nella misura del 4 per cento.

Riguardo ai cosiddetti buoni spesa, il Comune ha pubblicato lo schema di convenzione con le ditte interessate, che dovranno – per accedervi – aderire alla manifestazione d’interesse già pubblicata all’albo pretorio, diretta a rivendite di generi alimentari, di pasti pronti, macellerie, panifici, rivendite di frutta e verdura, rivendite di bombole di gas, di prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa e dispositivi di protezione individuale. In questo caso l’intervento, si ricorda, è finanziato dalla Regione Sicilia. L’istanza di adesione, scaricabile da internet, va indirizzata tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it. I singoli esercenti sono chiamati a impegnarsi ad accettare i buoni spesa dai beneficiari individuati dal Comune per l’acquisto di beni, con esclusione di alcolici e superalcolici, ad applicare i prezzi normali di consumo, comprese le offerte periodicamente praticate, escludendo qualsiasi commissione. Ovviamente gli esercenti interessati devono avere sede a Gagliano, non essere in condizioni di esclusione ed essere in regola con il Durc.

“Lo diciamo sin dall’inizio della pandemia: siamo al fianco dei cittadini e degli imprenditori, che aiuteremo in tutti i modi previsti dalla legge e dalle nostre disponibilità finanziarie a fronteggiare un periodo di assoluta emergenza – ha dichiarato il sindaco Salvatore Zappulla -. Applichiamo il principio di sussidiarietà, siamo e saremo sempre in prima linea al loro fianco”.