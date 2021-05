Gagliano: Covid, in corso screening gratuito per tutta la popolazione

Nel pieno della zona rossa, è in corso a Gagliano Castelferrato uno screening gratuito per tutta la popolazione gaglianese. Con un numero di positivi che ieri era fermo a quota 56, è in corso l’attività di monitoraggio nella zona dei campetti, al Piano Puleo. E stamattina alle 11 a essersi sottoposti al tampone rapido antigienico sono state 140 persone. Si proseguirà adesso nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30.

Al lavoro c’è un’equipe medica dell’Asp di Enna, con i volontari dell’associazione Misericordia e alcuni dipendenti del Comune. Presente sul posto anche il vicesindaco Vincenzo Di Cataldo.

Il personale presente invita tutta la cittadinanza a presentarsi per il tampone, ribadendo che è assolutamente gratuito ed è per tutti i gaglianesi, non solo per i ragazzi delle scuole o i loro familiari, come si era saputo all’inizio; perchè avere un dato certo sull’incidenza del Covid in paese, visto anche ciò che sta accadendo in questi giorni in paese, uno dei pochi centri dell’Isola ad avere ancora numeri importanti di positivi, in rapporto alla popolazione residente, è quantomai decisivo per proseguire le azioni di contenimento in atto.