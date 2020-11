Gagliano: contributi agli imprenditori, approvata la graduatoria

L’Amministrazione Comunale di Gagliano ha approvato la graduatoria definitiva dei contributi agli imprenditori, che otterranno un bonus a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero fino a 40 mila euro, con interessi a carico del Comune, per realizzare investimenti o aprire nuove aziende in agricoltura, industria, artigianato e commercio. Inoltre il bando, pubblicato due anni fa, ha permesso pure l’ammissione al beneficio di dieci liberi professionisti.

La giunta del sindaco Salvatore Zappulla ha approvato due determine. C’è il disco verde alla graduatoria definitiva, che ammette ai finanziamenti 68 imprese e professionisti (tra cui ventitré idee totalmente inedite per l’apertura di nuove imprese) e dichiara “non ammissibili” tre progetti. La seconda determina avvia una procedura aperta per affidare i “servizi bancari per la gestione delle istanze”. Il Comune, in pratica, bandisce l’affidamento dell’istruttoria propedeutica all’erogazione dei contributi a un “soggetto terzo”, considerato che il procedimento viene ritenuto “particolarmente gravoso e complesso da gestire” per gli uffici comunali, data anche “l’esiguità di personale in servizio”. Si cerca una banca o una società finanziaria.

“Sono due nuovi importanti passi verso la definitiva operatività di questo bando, che è partito nel 2018 ma che è rimasto fermo, e non certo per volontà di questa amministrazione – afferma il sindaco Zappulla -. Gli incentivi alle imprese sono una nostra scelta politica: puntare alla creazione di posti di lavoro in un momento storico particolarmente delicato e critico. Con grande senso di responsabilità riteniamo poco lungimirante l’idea di alcuni di distribuire piogge di contributi senza alcun ritorno per la città: portiamo avanti la nostra idea di sviluppo”.