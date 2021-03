Gagliano: Comune, 19 famiglie beneficiano dei buoni spesa

Sono diciannove le famiglie gaglianesi ammesse al beneficio dei buoni spesa-voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, perchè in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19. L’ente ha approvato la graduatoria delle famiglie ammesse, equivalente peraltro al numero delle domande presentate, tutte da persone che avevano diritto al buono. Si tratta di somme da 300 a 800 euro – salvo tre casi in qui la somma è stata ridotta per la presenza di altri tipi di aiuto economico – da utilizzare per l’acquisto di alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale e domestica o bombole del gas.

L’ufficio dei servizi sociali di Gagliano nelle scorse settimane ha effettuato l’istruttoria preliminare, anche attraverso dei colloqui diretti con coloro che avevano presentato l’istanza, dando loro la possibilità di chiarire e correggere eventuali errori commessi nel modulo, e così è stato possibile pubblicare la graduatoria. Elenco che è consultabile all’albo pretorio anche online nel sito del Comune, ovviamente con i nomi omissati per il rispetto della privacy.

“Si tratta di un’importante misura di inclusione sociale e di lotta alla povertà. Stare vicino alle famiglie gaglianesi in difficoltà economica è sempre stato tra le nostre priorità – afferma il sindaco Salvatore Zappulla -. Il Coronavirus ha complicato la quotidianità a tante famiglie pure a Gagliano; ed è giusto che l’ente stia al loro fianco”.