Gagliano: Comune, 14 ex contrattisti da oggi a tempo pieno

Quattordici dipendenti del Comune di Gagliano, stabilizzati due anni fa, da oggi passano a tempo pieno. Questa mattina, nella sala consiliare dell’ente, hanno firmato i nuovi contratti che aumentano il loro orario, passato ora al massimo previsto, ovvero 36 ore settimanali. Un momento importante, perché consente a questi impiegati di lavorare di più e ottenere ovviamente un giusto incremento nelle loro buste paga. Un riconoscimento che premia l’importante attività svolta da anni per il Comune.

Ne sono passati esattamente quattordici da quando, nel 2007, furono assunti nell’ente. Poi due anni fa questa amministrazione, sempre per volontà della giunta presieduta dal sindaco Salvatore Zappulla, oggi presente al Comune con il vicesindaco Vincenzo Di Cataldo, l’assessore Gioiana Di Gesu, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Candito, la vicepresidente Giovanna Timpanaro, li ha stabilizzati. A certificare le firme nei nuovi contratti i funzionari comunali Salvatore Lo Bartolo, per la parte amministrativa, e Caterina Furnari, per la parte finanziaria.

“Se qualcuno dovesse dirvi che eravamo obbligati a farlo, sappiate che non è così – ha sottolineato il sindaco -. Farlo è stato un grande successo: abbiamo voluto fare per una scelta politica tutto ciò che era possibile per darvi stabilità, tempo indeterminato, tempo pieno, garantendo così il pieno funzionamento della macchina comunale”.

Il presidente del consiglio comunale Candito, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza del momento.

“Questo non è un atto dovuto, ma un atto di volontà e di rispetto nei confronti di chi quotidianamente fa il suo dovere con oculatezza, diligenza e competenza, nonché verso la dignità di chi lavora – ha sottolineato -. Ognuno ha messo i mezzi e fatto la sua parte. Dispiace che questa mattina non sia presente nessuno della minoranza”.

Anche il dirigente Lo Bartolo ha rimarcato il fatto che questa scelta sia da considerarsi il frutto di un’amministrazione “illuminata”.

“Questa amministrazione ha deciso di rendere pratica e attuabile questa trasformazione, con il piano triennale delle assunzioni” ha detto Lo Bartolo, che poi, rivolgendosi agli impiegati che hanno sottoscritto i nuovi contratti: “Quello che vi si chiede non è un apporto soltanto quantitativo in termini di ore ma soprattutto qualitativo nei processi, perché tutto è finalizzato a rendere più efficiente la macchina organizzativa dell’ente”.