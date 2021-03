Gagliano Castelferrato: una nuova sede per la caserma dei Carabinieri

Nel primo pomeriggio di oggi, alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Enna, Col. Saverio Lombardi, è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito tra l’amministrazione comunale di Gagliano e la Prefettura di Enna, avente ad oggetto lo stabile di proprietà comunale di Via della Regione Siciliana snc, destinato a nuova caserma dei Carabinieri.

L’accordo, della durata di 6 anni, è frutto di intese avviate tra la Prefettura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Enna e il Comune di Gagliano, volte alla razionalizzazione dei costi destinati alle locazioni passive e alla riorganizzazione delle strutture, nonché ispirate alla cooperazione istituzionale.

La nuova destinazione per finalità istituzionali ha soddisfatto un duplice profilo di interessi pubblici: da un lato la valorizzazione del patrimonio comunale con la fruizione di finanziamenti stanziati nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Sicilia – Patto per il Sud”, e dall’altro la migliore ubicazione della nuova caserma in locali più confacenti e adeguati allo scopo.

La sottoscrizione del negozio giuridico è il punto di arrivo della conclusione dei lavori di adeguamento e dei relativi collaudi, restando l’effettivo uso subordinato all’espletamento delle residue formalità.