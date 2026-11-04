Gagliano Castelferrato, studenti del Montalcini a Ecomondo: foto con il ministro Pichetto Fratin

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Gli studenti dell’Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali Rita Levi Montalcini di Gagliano Castelferrato hanno partecipato a Ecomondo 2026, la manifestazione dedicata all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale, in programma al Rimini Expo Centre fino a venerdì 6 novembre.

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Una classe dell’istituto, appartenente all’IIS Fedele di Agira e accompagnata dalle docenti Giulia Perrica e Loredana Fontana, ha preso parte al laboratorio “Dipingiamo il futuro con l’olio alimentare esausto”, organizzato da Nuova C Plastica.

Durante la manifestazione, gli studenti sono stati fotografati insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, accanto all’opera realizzata nell’ambito del laboratorio.

L’attività ha previsto l’utilizzo di olio alimentare esausto, compreso quello delle conserve, per la creazione di opere artistiche. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della corretta raccolta e dello smaltimento degli oli alimentari, che, se dispersi negli scarichi, possono raggiungere i corsi d’acqua e il mare.

Il laboratorio si inserisce nella campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea”, promossa da Nuova C Plastica in collaborazione con CONOE e riconosciuta come Buona Pratica Territoriale dall’ASviS.

L’iniziativa richiama anche gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, con particolare riferimento alla tutela degli ecosistemi marini e alla riduzione dell’inquinamento delle acque.

Il tema assume particolare rilievo anche per la Sicilia, dove la salvaguardia dell’ambiente marino è al centro di diverse iniziative. Tra queste, il recente riconoscimento del Canale di Sicilia e del Plateau Tunisino come Hope Spot da parte di Mission Blue, l’organizzazione internazionale fondata da Sylvia Earle, con il sostegno della Mediterranean Marine Initiative del WWF.

«Vedere gli studenti siciliani con la loro opera accanto al ministro Pichetto Fratin è il premio più bello per il loro impegno, e la loro presenza con quella delle loro docenti ci offre l’occasione di portare la campagna anche in Sicilia, proprio mentre il suo mare viene riconosciuto Hope Spot: la speranza per il Mediterraneo passa anche dai gesti quotidiani di ciascuno, a partire da come trattiamo l’olio che avanza in cucina» dichiara Piero Camoli, Amministratore di Nuova C Plastica, promotrice della campagna «Stop Food Oils and Fats in the Sea».