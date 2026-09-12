Gagliano Castelferrato, sapori e tradizione alla Sagra della Mostarda di Fico d’India

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A Gagliano Castelferrato l’aria si riempie di profumi dolci e speziati: è in corso la Sagra della Mostarda di Fico d’India, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione autunnale locale.

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Dopo aver visitato il caratteristico centro storico e lo spettacolare castello intagliato nella roccia, sarà possibile fare una passeggiata tra le bancarelle, dove si celebrano i prodotti enogastronomici e artigianali locali.

Il fico d’India, in particolare, è un prodotto che racconta l’identità di questa terra siciliana: non è soltanto un frutto, ma un simbolo di sapienza contadina tramandata di generazione in generazione.

La mostarda, ottenuta dalla lenta cottura del mosto dei fichi d’India, si presenta densa e vellutata, dal colore ambrato e dal gusto avvolgente, guarnita con mandorle tostate.

I visitatori possono osservarne la preparazione dal vivo, seguendo gesti lenti e precisi che le mani esperte delle donne del paese ripetono da sempre, e naturalmente assaggiarla nelle sue tante varianti, spesso accompagnata da biscotti tipici e vino locale.

Ma la sagra è anche festa, musica popolare, gruppi folkloristici e momenti di convivialità che animano le tre giornate, richiamando curiosi e buongustai dai paesi vicini.

Un’occasione per riscoprire i sapori genuini della Sicilia interna e per celebrare, insieme, la ricchezza di una tradizione che continua a resistere al tempo.

Ci sarà tempo per una bella visita a Gagliano e per assaporare i prodotti tipici fino a domenica sera.

Fabio Marino