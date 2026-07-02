Gagliano Castelferrato, quattro amministratori aderiscono a Mpa-Grande Sicilia

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A Gagliano Castelferrato entrano ufficialmente a far parte di Mpa-Grande Sicilia il vicesindaco Antonio Scardilli, gli assessori Enrico Palmisano e Anita Danna e la consigliera comunale Valeria Balsamà.

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«Accogliamo con grande soddisfazione Antonio Scardilli, Valeria Balsamà, Enrico Palmisano e Anita Danna nella famiglia di Mpa-Grande Sicilia», dichiara l’assessore regionale Francesco Colianni.

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«La loro scelta testimonia la credibilità del nostro progetto politico e la volontà di costruire una rete sempre più ampia di amministratori capaci di interpretare le esigenze dei cittadini e di tradurle in azioni concrete. La buona amministrazione dei territori rappresenta il punto di partenza per dare risposte efficaci alle comunità locali e contribuire allo sviluppo della Sicilia».

I nuovi aderenti sottolineano come la scelta di entrare in Mpa-Grande Sicilia nasca dalla condivisione dei valori autonomisti e dalla volontà di inserirsi in un progetto politico radicato nei territori e capace di dare voce alle istanze delle comunità locali.

«Abbiamo scelto di aderire a Mpa-Grande Sicilia perché crediamo in un movimento che mette al centro i Comuni, il ruolo degli amministratori locali e la difesa degli interessi della Sicilia», dichiarano Scardilli, Balsamà, Palmisano e Danna. «Siamo convinti che, attraverso una rete politica forte e presente sul territorio, sia possibile affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono la nostra comunità e contribuire alla crescita dell’intera provincia di Enna».