Gagliano Castelferrato: il Prefetto presente al Battesimo civico

Nella mattinata odierna, presso il Comune di Gagliano Castelferrato, il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, alla presenza del Sindaco, della giunta comunale e dei vertici delle forze di polizia, ha aperto l’iniziativa del Battesimo civico, che punta a “battezzare” simbolicamente alla vita civica i neo-diciottenni, con la consegna di una copia della Costituzione italiana.

Il Prefetto ha accolto i giovani, veri protagonisti della giornata, invitandoli a considerare la Carta costituzionale non come un mero “pezzo di carta”, ma come una bussola sempre viva, da leggere e consultare per orientare la partecipazione personale alle attività della comunità. Ha, altresì, ricordato l’importanza di tenere vivi e presenti nelle proprie esistenze i valori e gli impegni che la Costituzione indica, contribuendo non solo alla loro conservazione ma soprattutto al loro sviluppo e ad una valorizzazione continua nella vita di tutti i giorni.

Prima di procedere al formale rito della consegna delle copie della Costituzione ai partecipanti all’evento, il Prefetto ha voluto dare lettura dei primi tre articoli del testo costituzionale, interagendo con i presenti nella comprensione storico-sociale dei valori e dei principi in essi sanciti. Ha quindi concluso citando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che descrive la nostra come “una Costituzione viva, che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell’assunzione di responsabilità dei suoi cittadini, a tutti i livelli e in qualunque ruolo”.