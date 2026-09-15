Gagliano Castelferrato, grande adesione agli screening dell’Asp: quasi 300 prenotazioni

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Grande adesione della comunità di Gagliano Castelferrato per il fine settimana degli screening promosso dall’ASP di Enna. Nel corso del weekend, presso il comune della zona nord della provincia, si è svolta la Sagra della mostarda di fico d’India e del vino cotto, e l’azienda sanitaria è stata invitata dal Comune a presenziare tra le bancarelle con il suo classico gazebo della salute, portando tra la gente gli screening oncologici, ma soprattutto il dialogo con la comunità.

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L’ASP di Enna prosegue così con il suo programma, che affianca alle lettere di invito recapitate direttamente a casa della popolazione coinvolta e ai contatti telefonici, curati da operatori qualificati, l’incontro diretto con le persone. Una strategia pensata per raggiungere personalmente quanti ancora non hanno aderito e per abbattere quel muro di diffidenza, mista a paura, che continua a ostacolare la necessaria diffusione della cultura della prevenzione.

A Gagliano la popolazione ha risposto in modo molto positivo. Il dialogo tra la gente è stato proficuo e cordiale, e i numeri hanno premiato il lavoro dell’azienda, sfiorando le 300 prenotazioni in due giorni. Ma il dato più incoraggiante è stato senza dubbio il netto incremento nella distribuzione dei soft test per l’esame delle feci, utili a individuare i tumori del colon retto. Questa linea di screening è infatti quella che, a livello nazionale, più delle altre sconta la diffidenza delle persone ed è caratterizzata da una bassa adesione.

A Gagliano, su quasi 300 prenotazioni, circa la metà ha riguardato proprio lo screening del colon retto: un risultato che incoraggia gli addetti ai lavori del Gruppo Operativo Screening – voluto dalla Direzione Strategica come potenziamento – in quanto rappresenta il primo segnale che qualcosa sta cambiando.

Probabilmente, la possibilità di parlare qualche minuto faccia a faccia con i diretti interessati aiuta a stabilire un contatto di fiducia che consente di superare le resistenze all’adesione.

A commentare i risultati è il Direttore generale dell’ASP di Enna Mario Zappia: “Desidero ringraziare i nostri operatori, che con professionalità e amore verso il proprio lavoro, portano la prevenzione tra la gente, ma il mio ringraziamento più sentito va soprattutto ai cittadini di Gagliano Castelferrato. Sono loro i veri protagonisti di queste giornate, rispondendo con fiducia e partecipazione, hanno dimostrato che la cultura della prevenzione può davvero mettere radici nelle nostre comunità. Un ringraziamento anche al sindaco Baldi per averci voluto a Gagliano tra i protagonisti della sagra”.

La prossima tappa del gazebo della salute sarà a Catenanuova, nel weekend del 27 settembre, in occasione dei festeggiamenti dei santi patroni.