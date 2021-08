Gagliano: a Pietro Pappalardo il premio San Cataldo 2021

Giunto alla sua settima edizione il “Premio San Cataldo”, organizzato dal Circolo Culturale “La Fionda” con il contributo del Consiglio Pastorale di Gagliano Castelferrato, quest’anno è andato a Pietro Pappalardo, tecnologo alimentare e pioniere nel settore della valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio e promotore del fast food di qualità.

“Si tratta di un’occasione per celebrare la persona che si distingue nella sua funzione sociale” così Cataldo Ramoscello, presidente del Circolo, ha definito la finalità del premio, durante la cerimonia avvenuta il 25 agosto scorso, in una serata organizzata nel rispetto delle norme anticovid e allietata dalla musica dell’arpa di Noemy Gagliano.

Un premio che vuole “percorrere lentamente e con pazienza la strada opposta all’invidia, imparare a valorizzare e a gioire del bene degli altri e del bello che gli altri realizzano” dice invece l’arciprete Pietro Antonio Ruggiero.

Il “Premio San Cataldo” è destinato ogni anno a gaglianesi che si sono distinti nell’esercizio della propria professionalità ma anche in atti di aiuto alla vita umana.

Queste le motivazioni del premio dichiarate dalla giuria quest’anno “merita il riconoscimento per la sua scelta professionale che lo ha portato ad incuriosirsi di un settore di cui la Sicilia, e in modo particolare la provincia di Enna, sanno essere testimoni autentici. Il dott. Pietro Pappalardo è riuscito grazie al suo impegno a valorizzare la cultura del formaggio siciliano a livello nazionale ed internazionale, come espressione della tradizione e della realtà del nostro territorio. Con il suo impegno a favore dell’educazione dei giovani, rivelatosi grazie all’appartenenza agli Scout (AGESCI), ha dimostrato un’attenzione costante per gli altri”.

Dopo la premiazione, un commosso Pappalardo ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto, utilizzando per l’occasione tre parole “onore, responsabilità e gratitudine, per spiegare tutte le emozioni provate dopo aver saputo che a me sarebbe stato conferito il premio” ha dichiarato lo stesso, aggiungendo come “ciascuno di noi è una sintesi di incontri fatti lungo il cammino della vita”.

Il premio si inquadra in un più ampio programma di eventi liturgici, culturali, sportivi, svolti nel mese di agosto e dedicati a San Cataldo, santo patrono della cittadina.

Giuliana Maria Amata