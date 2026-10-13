Futuro Nazionale interviene sulla mobilità: proposte per Enna Alta dopo l’accordo Comune-Anas

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Il Comitato Costituente 1054 di Futuro Nazionale – Enna, attraverso il referente Carmelo Mirisciotti, interviene sul tema della mobilità cittadina dopo l’accordo tra l’Amministrazione comunale e Anas sugli interventi viari previsti per il territorio.

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Il Comitato plaude pubblicamente all’accordo siglato tra l’Amministrazione e i vertici dell’ANAS, ma invita il Comune a fare di più su Enna Alta, sostenendo che «il centro storico non può essere escluso da questa stagione di rinnovamento».

Tra le proposte indicate figurano la «fluidificazione dei flussi in entrata», attraverso il decongestionamento della circonvallazione inferiore, e un «piano straordinario di mobilità sostenibile», con parcheggi di interscambio e un’ottimizzazione delle frequenze del trasporto pubblico.

Futuro Nazionale ricorda inoltre di aver partecipato al bando per il bilancio partecipato del Comune con un progetto per la realizzazione di un’area di sosta in via delle Scienze, quasi di fronte allo studio radiologico. La proposta prevede una spesa complessiva di 5 mila euro e comprende la stesura del manto d’asfalto, la scerbatura dell’area e la posa della segnaletica per delimitare i posti auto.

Il Comitato propone anche di rivedere la convenzione con la SAIS per istituire «una linea navetta dedicata che da Porta Pisciotto raggiunga direttamente la zona monte», dove hanno sede diversi uffici pubblici.

«Esprimiamo il nostro sincero plauso per l’intesa raggiunta con l’Anas, una vittoria per tutto il territorio che tuttavia non deve far dimenticare le esigenze di Enna Alta», dichiara Mirisciotti. «Chiediamo all’Amministrazione uno sforzo in più per la città alta. Il nostro progetto per via delle Scienze e la proposta della navetta SAIS dimostrano che, con una visione lungimirante e investimenti contenuti, si possono risolvere criticità che i cittadini subiscono ogni giorno. Enna Alta può e deve diventare un modello di accessibilità e vivibilità».