Futuro Nazionale chiede lo sgombero dell’ex chiesa e dell’area ex Casa del Mietitore a Enna Bassa

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Il referente del Comitato Costituente di Enna 1054 di Futuro Nazionale, avv. Carmelo Mirisciotti, ha espresso totale condivisione e piena adesione alla presa di posizione del Comitato Costituente 461 di Barrafranca in merito alle politiche migratorie sul territorio provinciale.

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Una comunione d’intenti che, spiega Mirisciotti, lo spinge oggi a denunciare quella che definisce “l’insostenibile situazione di degrado” che starebbe colpendo Enna Bassa, chiedendo “un intervento immediato di sgombero e bonifica”. Al centro della denuncia del referente ci sono i locali della ex Chiesa e l’area adiacente alla ex Casa del Mietitore, “occupati abusivamente da soggetti extracomunitari non regolari e senzatetto”. Una situazione che, secondo il movimento, rappresenterebbe la diretta conseguenza di quella “gestione ideologica dell’accoglienza” già contestata dal referente di Barrafranca a seguito della delibera di Giunta n. 64, relativa all’accordo con l’associazione “Don Bosco 2000”.

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“Aderiamo senza riserve alla battaglia di legalità sollevata dagli amici di Barrafranca – dichiara il referente di Futuro Nazionale Enna -. Mentre molte amministrazioni comunali si impegnano in progetti di integrazione e concedono patrocini, Enna Bassa si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza di sicurezza e decoro urbano. I residenti della zona della ex Casa del Mietitore adiacente alla vecchia chiesa di Enna Bassa, non possono essere lasciati soli di fronte a occupazioni abusive e situazioni di potenziale pericolo”.

Alla luce di questa grave emergenza, il referente di Enna lancia un appello perentorio al Sindaco e alle autorità competenti: “L’immediato sgombero dei soggetti extracomunitari non regolari e dei senzatetto che occupano abusivamente i locali dell’ex Chiesa, la bonifica e la messa in sicurezza urgente dell’intera area della ex Casa del Mietitore, per ripristinare le necessarie condizioni igienico sanitarie, il blocco di qualsiasi intesa o delibera orientata a un’accoglienza incontrollata che non tenga conto della reale capacità di gestione e della sicurezza del territorio. Futuro Nazionale e il Comitato Costituente di Enna ribadisce che la tutela dei cittadini, della legalità e del decoro urbano deve tornare a essere la priorità assoluta dell’azione amministrativa, invitando i consiglieri comunali a sostenere questa doverosa richiesta di intervento”.