Futuro Enna Calcio: il Sindaco convoca società e imprenditori

È stata convocata dal Sindaco Maurizio Dipietro per il prossimo lunedì 30 giugno l’incontro tra il Comune, i vertici dell’Enna Calcio e i rappresentanti delle organizzazioni delle categorie produttive cittadine per proseguire il confronto sul futuro della squadra di calcio nel prossimo campionato di serie D.

“Abbiamo definito, con il supporto degli uffici – spiega Dipietro – la possibilità che il Comune eroghi un contributo, nei termini previsti dalla normativa vigente. Contributo che siamo pronti a far pervenire all’Enna calcio in tempi rapidi così come, se vi fossero posizioni debitorie a carico della Società, siamo pronti a trovare la migliore soluzione per favorire l’iscrizione al campionato”.

“Per questa ragione – aggiunge il primo cittadino ennese – ho ritenuto opportuno convocare la riunione del tavolo tecnico istituito qualche settimana fa, chiedendo che a tale appuntamento la governance dell’Enna Calcio dia garanzie circa le risorse economiche necessarie ad affrontare il campionato di serie D e, al contempo, di conoscere la partecipazione economica che l’imprenditoria locale ha messo a disposizione della Società”.

“Il Comune – conclude il Sindaco Dipietro – ha messo in campo tutte le iniziative ad attività utili a far proseguire all’Enna calcio il suo percorso agonistico. Siamo certi che tutti i soggetti coinvolti siano in grado di fare altrettanto”.