Furto di un mezzo agricolo nell’Ennese, due arresti: il Nuovo Sindacato Carabinieri segnala la carenza di organico

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Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Enna esprime apprezzamento per l’operazione condotta congiuntamente dai Nuclei Radiomobile di Enna e Piazza Armerina, conclusasi con l’arresto di due persone per il furto di un mezzo agricolo. L’organizzazione sindacale coglie inoltre l’occasione per richiamare l’attenzione sulla carenza di personale che, secondo quanto denunciato, continua a interessare i reparti dell’Arma nel territorio provinciale.

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L’intervento ha visto impegnati i militari del Nucleo Radiomobile di Enna, diretto dal luogotenente Celeste, e quelli del Nucleo Radiomobile di Piazza Armerina, agli ordini del luogotenente Gaetano Ortoleva.

Secondo quanto riferito dal sindacato, dopo il furto del mezzo agricolo sarebbe seguito un tentativo di fuga, conclusosi con l’intervento coordinato dei carabinieri nel territorio tra Valguarnera e Piazza Armerina. L’operazione ha consentito di fermare i due presunti responsabili e recuperare il mezzo sottratto.

La Segreteria provinciale del NSC sottolinea la collaborazione tra i due reparti e il lavoro svolto dai militari, evidenziando però le difficoltà operative legate alla disponibilità di personale.

«Da collega in servizio presso il Nucleo Radiomobile, conosco perfettamente i sacrifici quotidiani e la dedizione che stanno dietro a risultati come questo», dichiara il segretario generale provinciale del NSC di Enna, Luca Cravotta.

Il rappresentante sindacale richiama quindi l’attenzione sulle condizioni in cui operano i carabinieri del territorio: «Questo arresto assume un valore ancora più straordinario se si considera il contesto operativo in cui ci troviamo a lavorare. Nonostante un’importante e persistente carenza di organico che ci costringe a coprire i turni con un solo equipaggio, chiamato spesso a vigilare su territori vastissimi e a sopperire alle difficoltà delle Stazioni territoriali che, per mancanza di personale, non riescono a garantire pattuglie sull’intero arco orario, le donne e gli uomini del Radiomobile continuano a offrire una risposta pronta, coraggiosa ed efficace».

Secondo il sindacato, dunque, la carenza di organico comporterebbe difficoltà nella copertura dei turni e nel presidio di un territorio provinciale particolarmente esteso.

Il NSC torna così a chiedere un rafforzamento del personale, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza delle pattuglie e migliori condizioni operative per i militari: «L’auspicio del Nuovo Sindacato Carabinieri è che i vertici istituzionali, già molto attenti sul tema, possano al più presto trovare la soluzione, contando come sempre sul nostro supporto, per ripianare gli organici, consentendo finalmente una copertura costante H24 di tutti i territori della provincia e l’impiego di più autoradio per ogni turno, a tutela sia della sicurezza dei cittadini che dell’incolumità degli stessi operatori».

La Segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri ribadisce infine il proprio apprezzamento per i militari coinvolti nell’operazione, auspicando interventi per affrontare le criticità relative agli organici.