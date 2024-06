Furto aggravato ed estorsione: due ordini di carcerazione per condanne definitive

PUBBLICITÀ

In data odierna sono stati emessi due ordini di carcerazione dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta nei confronti di G.S. (cl. 88) e M.C. (cl. 92), entrambi originari del Comune di Cerami, i quali sono stati condannati in via definitiva per il reato di furto aggravato ed estorsione.

Entrambi i soggetti erano stati tratti in arresto nell’ottobre del 2015, in ottemperanza all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Caltanissetta, a seguito dell’operazione di polizia “Discovery 2”, condotta dal personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile e dal Commissariato di P.S. di Nicosia.

Infatti, G.S. e M.C., in concorso tra loro, attuavano la tecnica del “cavallo di ritorno”, sottraendo le autovetture ai legittimi proprietari, e pretendendo successivamente dagli stessi il pagamento di una somma di denaro per ottenerne la restituzione.

G.S., inoltre è stato condannato per il reato di rapina, poiché, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione di un’anziana donna, la immobilizzava legandola ad una sedia e la imbavagliava, sottraendole la somma complessiva di 15.00 euro e diversi monili in oro.

M.C. è stato inoltre condannato per violazione della normativa in materia di armi per aver portato illegalmente in luogo pubblico armi clandestine.

Per tali fatti G.S. è stato condannato ad espiare la pena definitiva residua pari a 3 anni 11 mesi e 18 giorni di reclusione ed alla multa di 2700 euro, e lo stesso si è presentato presso la Casa di reclusione di Augusta.

M.C. è stato condannato a scontare la pena definitiva residua pari a 5 anni e 19 giorni di reclusione ed alla multa di 2900 euro e, rintracciato da personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato P.S. di Nicosia, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Enna.