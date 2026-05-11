FUA, approvati bilancio e DUP 2026/2028: previste risorse per interventi a Enna

PUBBLICITÀ

Il Consiglio della F.U.A. ha approvato il bilancio e il D.U.P. 2026/2028, due atti amministrativi che riguardano anche il Comune di Enna, rappresentato in aula dai consiglieri comunali Mirko Andolina e Marco Greco.

Con l’approvazione degli atti, per Enna sono previste risorse destinate a diversi interventi: 5 milioni di euro per la realizzazione di un parcheggio intermodale nei pressi del terminal bus di Enna Bassa, 900 mila euro per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche, 1 milione di euro per il restauro conservativo della Chiesa dello Spirito Santo e 4 milioni di euro per la realizzazione del Parco Urbano.

“Un tassello importante per la città” – dichiarano i due consiglieri – “che grazie a quanto deliberato oggi dal Consiglio dei Comuni avrà nuove risorse per la realizzazione di opere importantissime e attese. Vogliamo rivolgere un ringraziamento a tutti i Consiglieri Comunali degli altri comuni che compongono la F.U.A., in primis al Presidente Rosario Sorce, che con il loro voto favorevole al bilancio e al D.U.P. hanno reso possibile proseguire l’iter amministrativo che porterà ad ottenere queste importanti risorse economiche per la nostra città”.