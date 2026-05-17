Freddo notturno nell’Ennese, a Piazza Armerina valori fino a +4°C

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Nella zona Nord di Piazza Armerina si è registrata nelle scorse ore una marcata inversione termica, con valori scesi fino a +4°C.

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Nel centro abitato, come previsto, il clima è risultato comunque fresco, con temperature minime inferiori ai +10°C. La minima rilevata in città è stata di 8°C, anche a Enna la temperatura minima registrata è stata di +8°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: