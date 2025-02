Fratelli d’Italia: oggi congresso a Enna, Francesco Cocuzza coordinatore a Gagliano

PUBBLICITÀ

Si svolgerà oggi, venerdì 14 febbraio, il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Enna. Avrà luogo alle ore 17 presso la sede 94100 Duepuntozero, situata in Piazza Francesco Crispi 7.

Interverranno importanti figure politiche del partito, tra cui: il Sen. Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia orientale; l’On. Eliana Longi, deputata nazionale FdI; l’On. Ruggero Razza, deputato e responsabile del dipartimento FdI; l’On. Totò Scuvera, deputato regionale FdI; l’On. Elena Pagana, già assessore regionale FdI; l’Avv. Nino Cammarata, presidente provinciale FdI; Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale Gioventù Nazionale.

“Un’occasione per approfondire i temi politici più rilevanti per il futuro della Sicilia e dell’Italia – comunica Cammarata – con particolare attenzione alle politiche locali e nazionali portate avanti dal partito. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di confronto e aggiornamento politico”.

Si è svolto intanto il congresso di Fratelli d’Italia a Gagliano Castelferrato. L’incontro ha visto un’ampia partecipazione, con la conferma unanime della figura di Francesco Cocuzza come coordinatore cittadino del partito. Il congresso si è svolto nel Green Park ed è stato arricchito dalla presenza di importanti esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui Ruggero Razza ed Elena Pagana.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il nuovo direttivo cittadino, composto dal coordinatore Francesco Cocuzza, da Cataldo Tirolo, Francesco Schinocca, Salvatore Bottitta, Giuseppe Tiziano e Giuseppe Ruscillo.

Il coordinatore Cocuzza ha espresso grande soddisfazione per il ruolo ricevuto, dichiarando: “Accetto questa carica con grande senso di responsabilità. Lavoreremo con dedizione per rispondere alle esigenze del nostro territorio. Sono convinto che riusciremo a collaborare anche con l’amministrazione comunale per progetti concreti e a beneficio della comunità”.

Cocuzza ha anche colto l’occasione per esprimere il proprio ringraziamento a Elena Pagana per il suo impegno costante e la sua attenzione verso il territorio di Gagliano, evidenziando l’importanza del suo lavoro come ex assessore regionale.