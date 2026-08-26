Fratelli d’Italia, Marzia Bevilacqua nominata commissario del circolo di Barrafranca

8 ore ago
Marzia Bevilacqua
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La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia ha nominato la Consigliera comunale Avv. Marzia Bevilacqua quale Commissario del Circolo di Fratelli d’Italia di Barrafranca.

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La nomina arriva a seguito delle dimissioni del Presidente del Circolo, rassegnate per ragioni personali, e si inserisce nell’ottica di garantire continuità all’attività politica e organizzativa del partito sul territorio.

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L’Avv. Marzia Bevilacqua avrà il compito di coordinare e guidare il circolo in questa fase, assicurando la prosecuzione delle attività e mantenendo il necessario raccordo con la Federazione Provinciale.

La Federazione Provinciale di Enna ringrazia il Presidente uscente per il lavoro svolto e per l’impegno profuso alla guida del circolo e augura all’Avv. Marzia Bevilacqua buon lavoro per il nuovo incarico.

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