Fratelli d’Italia: eletti i presidenti dei circoli di Enna, Leonforte, Villarosa e Aidone

Fratelli d’Italia ha eletto i coordinatori in altre quattro città della provincia di Enna. Si tratta di Fabio Arangio a Enna, Valeria Mazzola a Leonforte, Mirko Gioia a Villarosa e Roberto Franchino ad Aidone. Le elezioni sono avvenute nell’ambito di congressi dei circoli, che hanno eletto i propri responsabili delle sezioni.

“È stato un pomeriggio di confronto – ha detto il presidente provinciale FDI, il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata, al termine del congresso di Enna – anche con le altre forze politiche, che ringraziamo per la loro presenza. È stato ribadito da tutti gli intervenuti lo spirito unitario che il centrodestra ha il dovere di ritrovare in provincia”.

Ai congressi sono stati presenti numerosi esponenti del partito, dall’europarlamentare Ruggero Razza alla deputata nazionale Eliana Longi, insieme al deputato regionale Giorgio Assenza capogruppo FDI all’ARS e al deputato regionale Totò Scuvera.

“Giornate cruciali per la riorganizzazione del partito e in cui, a fare la differenza, è stata la grande partecipazione della gente. Tutti pronti a contribuire in maniera determinante alla crescita della destra e del centrodestra in provincia. I nuovi coordinatori sono persone conosciute, stimate e impegnate, nelle loro professioni e nel sociale – afferma il presidente Cammarata -. Usciamo da queste kermesse politiche rafforzati e convinti sempre più della bontà del percorso che abbiamo intrapreso. Saranno anni molto importanti per il nostro territorio e noi di Fratelli d’Italia, a Enna come a Palermo, Roma e Bruxelles, crediamo in un futuro di crescita economica e sociale all’insegna dei nostri valori”.