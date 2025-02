Fratelli d’Italia: Boris Marchì nuovo coordinatore a Barrafranca, Rosario Patti a Nissoria

PUBBLICITÀ

Il congresso di Fratelli d’Italia a Barrafranca ha visto una numerosa presenza di tesserati, simpatizzanti e rappresentanti politici. La sala Monsignor Cravotta ha accolto l’elezione di Boris Marchì come nuovo coordinatore cittadino del partito.

Il congresso, presieduto dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina, ha visto la partecipazione del senatore Salvo Pogliese, segretario regionale di FDI Sicilia Orientale, dell’onorevole Eliana Longi, deputata alla Camera, e dell’europarlamentare Ruggero Razza. Presenti anche numerosi membri della direzione provinciale del partito.

L’elezione di Boris Marchì è avvenuta per acclamazione. Assieme a lui sono stati eletti anche i membri del coordinamento cittadino, tra cui Marzia Bevilacqua, Calogero Zuccalà, Giuseppe Patti, Aldo Li Volsi, Mario Polizzi e Maurizio Sansone.

“Un grande traguardo per Fratelli d’Italia a Barrafranca – ha dichiarato Nino Cammarata – che con questa elezione dà un segnale forte di rinnovamento e di crescita. Congratulazioni a Boris Marchì per la sua elezione e auguri di buon lavoro per il futuro. Siamo certi che, insieme al nuovo coordinamento, saprà rappresentare al meglio i valori del nostro partito e dare voce alle istanze della nostra comunità”.

Nella giornata di lunedì scorso è stato eletto anche il nuovo coordinatore cittadino di Nissoria. È il dottore Rosario Patti, professionista conosciuto e stimato, da sempre in prima linea in politica, già presidente del consiglio comunale di Nissoria.