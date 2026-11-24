Franchising, Enna traina la Sicilia: oltre 1,5 miliardi di fatturato e il 79% del giro d’affari regionale

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La Sicilia si conferma uno dei mercati più rilevanti del franchising italiano, con un giro d’affari che sfiora i 2 miliardi di euro. È quanto emerge dal Rapporto Assofranchising Italia 2026 – Strutture, Tendenze e Scenari, realizzato da Patrigest in collaborazione con TEHA Group, che restituisce una fotografia significativa del peso della regione nel panorama nazionale.

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Nel 2025 il franchising ha generato in Sicilia un fatturato di 1,947 miliardi di euro, pari al 5% dei 39 miliardi complessivi del settore in Italia. Un risultato che colloca l’Isola al secondo posto, dopo la Campania, tra i mercati del franchising più importanti del Mezzogiorno e delle Isole. La rilevanza del comparto si riflette anche nella sua diffusione territoriale: sono 27 le insegne attive, per un totale di 1.155 punti vendita in franchising. Sul fronte occupazionale, il settore conta oltre 10.720 addetti, pari a circa il 3,3% dei 327.200 occupati complessivi generati dal franchising a livello nazionale.

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A trainare il comparto è soprattutto la provincia di Enna, che si distingue come principale polo regionale del franchising. Qui si concentrano 200 punti vendita, pari al 17% della rete siciliana, e 6.983 addetti. Ancora più significativo il dato sul fatturato: con oltre 1,5 miliardi di euro, Enna genera da sola il 79% del giro d’affari regionale. Un risultato fortemente legato alla presenza del Sicilia Outlet Village, importante polo commerciale e attrattore di insegne in franchising, che contribuisce in misura determinante alla performance del territorio.

Accanto alla leadership di Enna, il franchising trova terreno fertile anche in altri territori dell’Isola, con poli provinciali che contribuiscono alla diffusione e al consolidamento del modello. Agrigento si colloca al secondo posto per fatturato, con oltre 243 milioni di euro, 5 insegne attive, 139 punti vendita e più di 1.400 addetti. Segue Messina, che registra un giro d’affari superiore a 91 milioni di euro, con 4 insegne, 409 punti vendita e 1.185 occupati. Catania supera i 52 milioni di euro di fatturato e conta oltre 529 addetti, confermando il proprio peso sul fronte occupazionale. Palermo, infine, ospita 5 insegne e 191 punti vendita, distribuiti sul territorio provinciale, per un fatturato superiore a 45 milioni di euro e 362 addetti.

“I dati della Sicilia confermano quanto il franchising rappresenti un modello imprenditoriale particolarmente radicato e dinamico nel Mezzogiorno, dove costituisce una concreta opportunità di sviluppo economico, occupazionale e di valorizzazione dei territori. La presenza di quasi 2 miliardi di euro di fatturato e oltre 10.700 addetti nell’Isola testimonia la capacità di questo modello di generare impresa, creare lavoro e attrarre investimenti, contribuendo alla crescita del tessuto economico locale. Il franchising ha una caratteristica importante poiché mette in relazione la forza e il know-how di brand strutturati con l’iniziativa imprenditoriale di operatori del territorio. È un modello che consente di fare impresa potendo contare su competenze, formazione, organizzazione e reti consolidate, favorendo anche la nascita di nuove opportunità per chi vuole investire e avviare un’attività. La Sicilia, con le sue specificità territoriali e la presenza di importanti poli commerciali, dimostra quanto questo sistema possa adattarsi a contesti diversi e contribuire alla loro crescita. Come Assofranchising, riteniamo fondamentale continuare a promuovere la cultura del franchising anche nel Sud Italia, sostenendo la diffusione di informazioni corrette sulle opportunità offerte da questo modello e favorendo l’incontro tra brand e aspiranti imprenditori. Investire nel franchising significa anche investire nei territori, nelle competenze e nell’occupazione, contribuendo a costruire nuove prospettive di sviluppo per il Paese” afferma Massimiliano Maffioli, Presidente di Assofranchising.