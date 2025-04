Francesco Greca, giovanissimo talento ennese del karting

PUBBLICITÀ

Giovane promessa del Karting siciliano, l’ennese Francesco Greca a soli 8 anni, lo scorso 30 marzo si è imposto sulla pista del Kartodromo di Villarosa in una gara valida per il Campionato Regionale Italia 7 Zona Sicilia.

Al culmine di un weekend ricco di emozioni, nel quale ha dovuto affrontare tante difficoltà, sia in qualifica che nelle prime prove, alla fine delle gare il piccolo Francesco si è classificato al settimo posto; risultato eccezionale considerando che, a causa di una serie di vicende sfortunate, era dovuto partire dalla diciassettesima posizione. La grinta e le determinazione dimostrate in pista hanno reso possibile una rimonta strepitosa, che ha fatto emergere tutto il carattere del giovane pilota, lasciando ben sperare per il futuro.

Francesco è un ragazzino che incarna perfettamente i valori dello sport: disciplina, responsabilità e coraggio. La sua passione per il motorsport cresce ogni giorno. Nonostante la giovane età, ha affrontato il weekend con grande maturità, dimostrando che lo sport è una vera scuola di vita.

A credere nel talento di Francesco, oltre alla sua famiglia, e a diversi sponsor ennesi e tedeschi che lo supportano rendendo possibile questa avventura, c’è il team ufficiale Castorina Racing (LenzoKart) che lo segue con dedizione e fiducia in questo suo percorso iniziato all’età di 5 anni.

Questa gara è stata anche un’occasione per ricordare quanto sia importante per i giovani atleti avere figure di riferimento come meccanici, allenatori e team ufficiali ben organizzati. Affrontare un campionato regionale non è semplice e richiede tanti sacrifici, sia per gli atleti che per tutto l’entourage che li segue.

La storia di Francesco è un invito per tutti i bambini e le loro famiglie a considerare lo sport come una disciplina che insegna valori fondamentali, come il rispetto per gli altri, la perseveranza e la forza di volontà.

Fabio Marino