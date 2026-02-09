Frana a Niscemi: la Cisl incontra il Sindaco e mette a disposizione i servizi di supporto alla cittadinanza

PUBBLICITÀ

La segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, si è recata oggi a Niscemi, in rappresentanza della Cisl siciliana, per incontrare il sindaco Massimiliano Valentino Conti, a seguito del grave movimento franoso che ha colpito la città e determinato una situazione di forte criticità per la popolazione.

La Cisl ha voluto rappresentare un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza colpita, in un momento di grande difficoltà per il territorio, comunicando che, su indicazione della Cisl Sicilia e in accordo con i servizi di Caf e Inas, saranno messi a disposizione della cittadinanza i servizi di supporto, in particolare per l’assistenza nella compilazione della documentazione, nelle richieste di contributi, bonus e alloggi e in tutte le pratiche connesse all’emergenza.

In questo quadro, la sede Cisl di Niscemi, in via Mazzini, sarà pienamente operativa e potenziata, con apertura dal lunedì al venerdì, garantendo la presenza del gruppo dirigente locale, delle federazioni di categoria, dei servizi e delle associazioni del sistema CISL, per offrire un punto di riferimento stabile alla popolazione.

Nel corso dell’incontro, la Cisl ha ribadito il proprio appello alle istituzioni affinché vengano adottati con tempestività tutti i provvedimenti necessari per affrontare e superare l’emergenza, garantendo sicurezza, assistenza e risposte alle famiglie coinvolte.

«La Cisl è qui per portare solidarietà alla cittadinanza di Niscemi – ha sottolineato la segretaria generale Cisl Agrigento Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia – e per rilanciare con forza un messaggio alle istituzioni e alla politica: questa comunità non deve essere lasciata sola. È necessario mantenere alta l’attenzione e individuare nel più breve tempo possibile soluzioni efficaci, affinché le persone evacuate possano ritrovare sicurezza e normalità”.

La Cisl continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confermando la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e a sostenere concretamente la cittadinanza.