Frana a Niscemi: la CISL esprime vicinanza alla cittadinanza

18 minuti ago
Carmela Petralia
Dopo il grave movimento franoso che sta interessando Niscemi, la segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita.

«Desidero rivolgere un pensiero di solidarietà alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni – dichiara Petralia – e un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza: Protezione civile, Vigili del fuoco, operatori forestali, volontari e istituzioni, che stanno operando senza sosta per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione».

La segretaria generale richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione: «Episodi come questo si inseriscono in un contesto di fragilità del territorio già noto e richiamano, ancora una volta, l’urgenza di investire con continuità sulla manutenzione del suolo e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso una programmazione strutturata e di lungo periodo».

La CISL Agrigento Caltanissetta Enna ribadisce la propria vicinanza alla cittadinanza di Niscemi e chiede che siano garantiti con tempestività tutti gli interventi necessari: «È fondamentale assicurare la tutela delle persone evacuate, la continuità dei servizi essenziali, le verifiche strutturali e un piano di messa in sicurezza che sappia dare risposte efficaci non solo nell’immediato, ma anche nel medio-lungo periodo».

«Rivolgiamo inoltre un appello alle istituzioni affinché la comunità di Niscemi non venga lasciata sola, né nell’attuale fase drammatica né dopo il superamento dell’emergenza», conclude Petralia.

