Frana a Niscemi: la CISL esprime vicinanza alla cittadinanza

Dopo il grave movimento franoso che sta interessando Niscemi, la segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita.

«Desidero rivolgere un pensiero di solidarietà alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni – dichiara Petralia – e un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza: Protezione civile, Vigili del fuoco, operatori forestali, volontari e istituzioni, che stanno operando senza sosta per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione».

La segretaria generale richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione: «Episodi come questo si inseriscono in un contesto di fragilità del territorio già noto e richiamano, ancora una volta, l’urgenza di investire con continuità sulla manutenzione del suolo e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso una programmazione strutturata e di lungo periodo».

La CISL Agrigento Caltanissetta Enna ribadisce la propria vicinanza alla cittadinanza di Niscemi e chiede che siano garantiti con tempestività tutti gli interventi necessari: «È fondamentale assicurare la tutela delle persone evacuate, la continuità dei servizi essenziali, le verifiche strutturali e un piano di messa in sicurezza che sappia dare risposte efficaci non solo nell’immediato, ma anche nel medio-lungo periodo».

«Rivolgiamo inoltre un appello alle istituzioni affinché la comunità di Niscemi non venga lasciata sola, né nell’attuale fase drammatica né dopo il superamento dell’emergenza», conclude Petralia.