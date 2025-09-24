FP CGIL, UIL FPL, NurSind e Nursing Up: “Nessuna dichiarazione sull’avvio della contrattazione con l’ASP di Enna”

PUBBLICITÀ

In merito alla notizia di ieri dal titolo “Asp di Enna, via alla contrattazione integrativa aziendale: ecco i primi risultati”, le Segreterie provinciali di FP CGIL, UIL FPL, NurSind e Nursing up fanno presente “di non avere rilasciato alcuna dichiarazione riguardo all’avvio del confronto sulla contrattazione decentrata tra le Parti Sociali e l’Amministrazione dell’Asp di Enna”.

“A tal proposito – spiegano le segreterie attraverso un comunicato stampa – risulta utile precisare che l’avvio della contrattazione è stata formalmente richiesta da FP CGIL, CISL, UIL FPL, NurSind e Nursing up al fine di iniziare ad affrontare e risolvere alcune delle criticità che interessano i lavoratori dell’Asp di Enna. Riteniamo che sull’esito dell’incontro di delegazione trattante avvenuto in data 22 settembre non possono essere utilizzati toni trionfalistici; ribadiamo, tuttavia, che l’avvio di corrette e proficue relazioni sindacali, necessarie per produrre soluzione adeguate per la riduzione dei conflitti, tra tutti gli attori presenti al tavolo delle trattative, possa essere di buon auspicio per la ricerca di soluzioni favorevoli agli operatori del Comparto dell’Asp di Enna”.