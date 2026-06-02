Forza Italia: soddisfazione per il risultato della lista civica “Nicosia e Villadoro nel Cuore”

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Il Commissario di Forza Italia di Nicosia, Carmelo Amoruso, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista civica “Nicosia e Villadoro nel Cuore”, guidata dal candidato sindaco Francesco Spedale, che ha sfiorato la vittoria, raccogliendo 3.675 voti e fermandosi a soli 319 voti di distanza.

Il risultato assume un valore ancora più significativo per Forza Italia locale, che si è presentata unita attorno alla candidatura di Francesco Spedale, storico esponente del partito, già consigliere provinciale, capogruppo del PDL e primo degli eletti alle elezioni provinciali del 2008.

«Un sentito ringraziamento – dichiara il Commissario – va a tutti i candidati, ai neo consiglieri eletti e a tutte le donne e gli uomini che hanno creduto nel progetto di cambiamento per Nicosia. Un progetto che non si conclude oggi, ma che da oggi prosegue con ancora maggiore forza e determinazione. Questo importante risultato politico deve indurci a riflettere e, allo stesso tempo, a guardare avanti con grande senso di responsabilità. I nicosiani hanno premiato una proposta chiara di cambiamento per la città, fondata sull’unità della lista e su candidature credibili, radicate nel territorio e capaci di interpretarne le reali esigenze. A Nicosia queste condizioni si sono concretizzate nella candidatura di Francesco Spedale, consentendo di raggiungere un risultato di grande rilievo. Adesso il nostro impegno continua al fianco dei consiglieri eletti e di tutti coloro che, pur non essendo stati eletti, hanno contribuito con passione al progetto politico».

Forza Italia rafforza inoltre la propria rappresentanza in Consiglio comunale con l’elezione di Francesco Spedale, candidato sindaco ed eletto consigliere comunale, e di Luciana Spedale, eletta consigliera comunale. A loro si affiancano gli altri consiglieri eletti, nella lista del movimento civico: Antonio Pagliazzo, Arianna De Luca, e Domenico Scavuzzo,.

Un particolare apprezzamento viene infine rivolto ai consiglieri uscenti di Forza Italia Francesco La Giglia e Filippo Giacobbe, che “hanno affrontato la campagna elettorale con grande impegno, serietà, generosità e spirito di servizio. A loro va il più sincero riconoscimento per il lavoro svolto e per il contributo offerto al gruppo politico”.

«Il nostro progetto politico – conclude il Commissario di Forza Italia, Carmelo Amoruso – è serio, inclusivo e vicino alla gente. Un progetto che ci proietta al centro della scena politica locale e non solo e che rappresenta, una solida base per il futuro».

Il Commissario informa infine la cittadinanza che sabato 6 giugno, in piazza Garibaldi, alle 20, si terrà un comizio di ringraziamento.