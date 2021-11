Forum Enna 2030: il 19 novembre assemblea generale

Come comunicato ieri, si è riunito oggi presso la Sala Cerere ad Enna, in modalità mista (presenza e online), il coordinamento del “FORUM ENNA 2030”. È stato stilato un documento programmatico per avviare fattive interlocuzioni con il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e gli assessori di riferimento. Tale documento sarà inoltre condiviso con la deputazione nazionale. Durante la riunione sono stati anche definiti i dieci tavoli tematici, con gruppi di lavoro e coordinatori.

Il coordinamento tornerà a riunirsi il 16 novembre, mentre per venerdì 19 novembre alle ore 09,30 è stata programmata l’assemblea generale sempre presso Sala Cerere, dove verranno presentati i 10 tavoli tematici di lavoro e le attività fino a quel momento svolte.