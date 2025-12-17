Formazione consultori familiari: concluso al CEFPAS corso dell’ASP Enna

PUBBLICITÀ

Concluso al CEFPAS di Caltanissetta il corso di formazione per gli operatori dei Consultori Familiari dell’ASP di Enna dal titolo “Home Visiting in ambito materno-infantile: strumenti clinici, psico-sociali e comunicativi per l’individuazione e la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità”.

Il percorso formativo è stato finanziato nell’ambito del Programma Nazionale PNES “Equità nella Salute 2021/2027” Area “Il genere al centro della cura”, declinato nel Progetto “Ti ASPetto a casa” avviato dall’ASP di Enna e volto alla riduzione delle disuguaglianze socio-sanitarie attraverso azioni mirate di home visiting, a sostegno della genitorialità, soprattutto in caso di povertà socio-culturale, economica e assenza di reti familiari a supporto.

La formazione specifica dell’equipe multidisciplinare dei Consultori Familiari, realizzata in co-progettazione con il CEFPAS di Caltanissetta e il gruppo di Coordinamento del Progetto PNES ASP di Enna, ha riguardato alcuni temi chiave: indicatori di rischio, strumenti e modelli per la stratificazione del rischio, presa in carico condivisa, analisi dei bisogni dell’utente e del nucleo familiare nel contesto post-parto, studio e discussione di casi tratti dalla realtà territoriale dell’ASP di Enna, integrazione delle informazioni nel percorso di Home Visiting, strumenti per riconoscere precocemente il disagio psico-relazionale della madre e del nucleo familiare, violenza di genere, negligenza, contesti multiproblematici, lettura di situazioni complesse attraverso case study, strategie di comunicazione con l’utente in presenza di disagio emotivo e trauma.

A condurre le sessioni d’aula Antonio Cannizzaro Ginecologo presso Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, istruttore del Centro di Simulazione del CEFPAS già responsabile del Servizio di Diagnosi Prenatale presso la Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Università degli Studi di Palermo e membro del gruppo del Progetto di Medicina Periconcezionale della stessa Clinica; Loredana Messina, psicologa, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione “Georgia”, esperta in trattamento del lutto e della depressione peri partum; Sebastiano Pollina D’Addario, Dirigente Responsabile SERVIZIO 9 – Sorveglianza ed epidemiologia valutativa DASOE; Valentina Botta, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in emergenza e istruttore del Centro di Simulazione, dirigente in comunicazione sanitaria del CEFPAS.

La dottoressa Loredana Disimone, responsabile scientifico del progetto formativo dell’ASP di Enna, sottolinea: “Il progetto TI ASPetto a casa rappresenta uno strumento per la valorizzazione dei consultori familiari, porta d’accesso preferenziale per i servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. La finalità è la presa in carico precoce della donna e del nucleo familiare, dalla gravidanza al post partum, con particolare attenzione alla individuazione precoce e gestione tempestiva delle problematiche fisiche e psichiche dei genitori e del neonato, al sostegno all’allattamento, alla prevenzione della depressione post partum e alle situazioni di vulnerabilità e fragilità individuale, sociale e culturale”.