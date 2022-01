Formare nuovi pizzaioli: ad Enna una sede dell’Accademia Siciliana della Pizza

“L’Accademia Siciliana della Pizza” è una realtà siciliana nata da un’idea di Giuseppe Scala, ristoratore ragusano, che ha come obiettivo quello di formare nuovi pizzaioli.

La sede principale è a Pozzallo, ma sono 16 le sedi che nel corso del tempo sono nate in Sicilia. Tra queste ad Enna c’è la pizzeria “Il Principà” di Ivan Correnti, che periodicamente effettua corsi utili al conseguimento del titolo conclusivo.

“I nostri sono corsi formativi – fa sapere Correnti – con diploma certificato al livello europeo. Il fondatore Giuseppe Scala ha deciso di ramificare in tutto il territorio siciliano il suo progetto che vuole valorizzare la pizza siciliana con tutte le sue caratteristiche”.

Il progetto vede la collaborazione anche di tante aziende siciliane che realizzano prodotti genuini, a chilometro zero, utili alla preparazione della pizza.

Tante le iniziative de “L’Accademia Siciliana della Pizza” in cantiere ad oggi. A tal proposito “stiamo cercando di allargare il progetto e renderlo più vasto – prosegue ancora Correnti – e tra non molto creeremo degli appuntamenti gratuiti, dei veri e propri open day, per mostrare cos’è realmente questa accademia e presentare all’esterno degli addetti ai lavori il suo percorso e i suoi obiettivi”.

“La maggior parte dei partecipanti – conclude Correnti – ha subito trovato lavoro dopo aver frequentato i nostri corsi, e ricordiamo che oggi quello del pizzaiolo è uno dei mestieri più ricercati”.

Una scelta, quindi, da non sottovalutare.