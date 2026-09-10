Forestali, sopralluogo UGL Sicilia a Enna

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“Non serve a nessuno ragionare in termini di perenne emergenza. I lavoratori forestali vanno impiegati tutto l’anno. La prevenzione degli incendi e la mitigazione del rischio idrogeologico non si fanno in due mesi estivi, ma attraverso una manutenzione continua del territorio. Il lavoro dei forestali è indispensabile al pari di quello dei vigili del fuoco e occorre ripensare del tutto il sistema. Sia ai lavoratori che al territorio serve stabilità nonché forze giovani. Ancora più se consideriamo che il clima si sta sempre più tropicalizzando e la Sicilia è a forte rischio desertificazione”. Lo afferma il Segretario regionale UGL Carmelo Giuffrida che, come si consueto ha incontrato i rappresentanti sindacali nell’Isola.

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Questa volta ha effettuato un sopralluogo operativo nell’Ennese, facendo tappa nei siti dell’Opificio Baronessa e della Postazione SAB 1 di Pergusa, accompagnato

dal segretario regionale Agroalimentare e Forestali, Franco Arena, il segretario provinciale Antonino Neri e da alcuni dirigenti dal servizio 11 dell’ispettorato di Enna.

“Ai forestali – prosegue – va la nostra gratitudine per lo straordinario lavoro svolto durante un’ennesima stagione estiva segnata da temperature estreme e roghi devastanti. Proprio per questo occorre metterli nelle posizioni per operare al meglio. A qualche sindaco che ha avuto il coraggio di criticare l’operato di questi uomini diciamo con chiarezza che la responsabilità di molti roghi risiede proprio nella mancata gestione del territorio a livello comunale. Gli incendi spesso partono dai bordi delle strade, da terreni comunali incolti o da fondi privati abbandonati. Non basta emanare le ordinanze di scerbamento per lavarsi le mani. I Comuni hanno il dovere di farle rispettare con controlli rigorosi e sanzioni”.

Per tutti questi motivi UGL chiede all’Amministrazione Regionale l’apertura immediata di un tavolo di confronto per delineare un nuovo modello di gestione e salvaguardia del territorio siciliano basato su: ricambio generazionale, riqualificazione e stabilizzazione, innovazione e tecnologia:“La UGL è pronta a fare la propria parte ma non accettiamo più ritardi. La tutela della vita umana e dell’ecosistema siciliano deve diventare la vera priorità politica della Regione”.

“In occasione del sopralluogo effettuato, abbiamo potuto constatare direttamente l’eccellente organizzazione del Servizio Antincendio Boschivo, che si è dimostrato operativo, efficiente ed efficace.

Abbiamo riscontrato la piena disponibilità dei mezzi AIB, tutti pronti a intervenire tempestivamente in caso di incendio, nonché un personale LTI e LTD altamente preparato, competente e professionalmente motivato”. Così afferma Franco Arena come UGL Agroalimentare, che aggiunge: “Riteniamo doveroso riconoscere e valorizzare il lavoro quotidiano svolto dagli operatori forestali e antincendio, che rappresentano un presidio fondamentale per la tutela del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. Il sopralluogo ha evidenziato come, quando vi sono organizzazione, professionalità, mezzi adeguati e personale preparato, il sistema antincendio boschivo è in grado di garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze”.