Fondo sviluppo e coesione: ecco i 32 progetti individuati in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

“L’accordo per l’assegnazione di 6,8 miliardi del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) alla Sicilia, siglato a Palermo dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha individuato 32 progetti che ricadono nell’area della provincia ennese”. A comunicarlo l’Ance di Enna.

PUBBLICITÀ

“Il Fondo di sviluppo e coesione – prosegue l’Associazione dei Costruttori Edili di Enna – il cui avvio è datato 2021 ma che, come purtroppo si registra di consueto, parte con già 3 anni di ritardo, impiega risorse che la programmazione assegna alle Regioni e Province autonome e indispensabili per il cofinanziamento UE. L’accordo segue i 17 firmati con le altre regioni e impegna una quota dei 32,4 miliardi dell’Fsc 2021-2027 e per essere operativo dovrà ora attendere la formale assegnazione che avviene con delibera del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)”.

“Accogliamo con favore gli oltre 170 milioni di euro impegnati nella nostra area – ha commentato la presidente Ance Enna Sabrina Burgarello – ci aspettavamo più risorse specie sull’asse infrastrutture e trasporti, che poi è quella che assorbe gran parte dei 6,8 miliardi complessivi. Auspicavamo che la statale Nord-Sud trovasse posto anche in una logica di sviluppo infrastrutturale connesso al ponte sullo stretto che in questa assegnazione ha la fetta più grossa, ma evidentemente non ci sono state le necessarie interlocuzioni politiche tra i nostri rappresentanti ed il governo nazionale e regionale, ma apprendiamo con favore l’inserimento della SP28, la famigerata panoramica di Enna crollata nel 2009”.

Gli interventi ennesi sono prevalentemente sull’asse ambiente con interventi su bacini e alvei torrentizi. Qui la fetta più grossa va alla Diga Olivo che si vede assegnati 46 milioni per la manutenzione straordinaria e 21 milioni per la rifunzionalizzazione tecnologica della rete irrigua collegata.

“Un plauso – prosegue Burgarello – va al Comune di Gagliano Castelferrato ed alla Soprintendenza ai Beni culturali per essere riusciti a far inserire un importante intervento di quasi 8 milioni per il recupero della rocca e insieme all’ex Provincia regionale il nuovo tratto della SP 22 Agira-Gagliano. Plauso anche ai Comuni di Centuripe e Troina per la realizzazione del Parco urbano per 7 milioni e per la messa in sicurezza del quartiere mulini a vento. La soprintendenza BBCC è riuscita anche a far rifinanziare per oltre 6 milioni il completamento del restauro della Villa romana del casale. Il Libero Consorzio riesce a far inserire ben 5 interventi per oltre 26 milioni di euro. il Comune di Cerami riesce a portare a casa 5,6 milioni per la messa in sicurezza di corso Roma”.

“La palla – conclude la presidente Ance Enna – una volta divenuta definitiva l’assegnazione, passa ora agli enti intermedi e ci aspettiamo che siano solerti ed efficienti quanto basta per non vedere dispersi anche questi finanziamenti”.

Di seguito il piano finanziario di spesa per singolo intervento.

Accordo per la Coesione Governo – Regione Siciliana

Allegato B2 – Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria) ID AMMINISTRAZIONE TITOLO COSTO TOTALE IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE FSCRI_RI_3313 DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI DIGA OLIVO – INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA DI TENUTA 1° LOTTO 46.274.000,00 46.274.000,00 – FSCRI_RI_3332 CONSORZIO DI BONIFIOCA 6 ENNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE IRRIGUA OLIVO 21.497.000,00 21.497.000,00 – FSCRI_RI_3435 SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI ENNA 97 – LAVORI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA ROCCA DI GAGLIANO CASTELFERRATO 7.514.779,30 7.514.779,30 – FSCRI_RI_3494 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA CENTURIPE_LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO MONTE CALVARIO. I LOTTO FUNZIONALE 7.400.000,00 7.400.000,00 – FSCRI_RI_3352 ARCH. SALVATORE LIZZIO ENNA_LAVORI DI RIEFFICENTAMENTO DI UN TRATTO DEL FIUME DITTAINO A VALLE DELLA SP 75 7.353.260,00 7.353.260,00 – FSCRI_RI_3439 PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DE CASALE DI PIAZZA ARMERINA 144 – PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA 6.430.928,54 6.430.928,54 – FSCRI_RI_3919 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA TROINA_CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DEL QUARTIERE MULINO A VENTO 5.998.320,00 5.998.320,00 – FSCRI_RI_3368 ARCH. SALVATORE LIZZIO CERAMI_LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI CORSO ROMA 5.660.000,00 5.660.000,00 – FSCRI_RI_4061 COMUNE DI PIAZZA ARMERINA STRADA TRA LA VIA VERGA E LA VIA MANZONI PER LA MITIGAZIONE DEL PESO VIARIO. 5.265.000,00 5.265.000,00 – FSCRI_RI_3946 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA SP 22.LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA IL KM 0+000 E KM 4+000 5.356.994,49 4.366.994,49 990.000,00 FSCRI_RI_3164 COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIANA AGIRA_LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 4.300.000,00 4.300.000,00 – FSCRI_RI_3994 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA SP 47 “PIANO TORRE DIGA ANCIPA – BIVIO SS 120”. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4.000.000,00 4.000.000,00 – FSCRI_RI_4040 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FIUME GORNALUNGA AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI

ENNA (SP 76 – VENTRELLI – 4.000.000,00 4.000.000,00 – FSCRI_RI_4044 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P.98 “EX TURISTICA” – PIANO DELLA VIABILITÀ O.P.80 3.700.000,00 3.700.000,00 – FSCRI_RI_3922 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA VILLAROSA_LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL FIUME MORELLO A VALLE DELLA DIGA VILLAROSA 3.448.380,00 3.448.380,00 – FSCRI_RI_3369 ARCH. SALVATORE LIZZIO LEONFORTE_MISE INFRASTRUTTURE DEL CANALE TAGLIATA, LUNGO IL TRATTO DI VIA CAPRA E CORSO UMBERTO 3.081.326,88 3.081.326,88 – FSCRI_RI_4043 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA LAVORI LUNGO LA S.P. N. 28 “PANORAMICA” PER LA COSTRUZIONE DEI TRATTI

CROLLATI NEL 2009 E NEL 2015 9.115.000,00 2.475.849,17 6.639.150,83 FSCRI_RI_3504 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA TROINA_CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI VIA UMBERTO 2.465.130,86 2.465.130,86 – FSCRI_RI_3897 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA NICOSIA_RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE FIUMETTO 2.181.498,00 2.181.498,00 – FSCRI_RI_3899 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA PIAZZA ARMERINA_LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL FIUME OLIVO A VALLE DELLA DIGA OLIVO 2.019.216,00 2.019.216,00 – FSCRI_RI_3394 ARCH. SALVATORE LIZZIO LEONFORTE_LAVORI DI RIEFFICENTAMENTO DI UN TRATTO DEL TORRENTE CRISA. 1.774.648,00 1.774.648,00 – FSCRI_RI_3351 ARCH. SALVATORE LIZZIO AGIRA_LAVORI DI RIEFFICENTAMENTO DI UN TRATTO DEL TORRENTE SALITO 1.739.710,00 1.739.710,00 – FSCRI_RI_3789 COMUNE DI NICOSIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. MAGNANA 1.350.000,00 1.350.000,00 – FSCRI_RI_3787 COMUNE DI VILLAROSA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL C 1.338.244,00 1.338.244,00 – FSCRI_RI_3931 COMUNE DI AGIRA (EN) PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO 1.209.507,92 1.209.507,92 – FSCRI_RI_3493 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA CATENANUOVA_LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MASTRO PAOLO E MULINELLO 1.200.000,00 1.200.000,00 – FSCRI_RI_3838 COMUNE DI REGALBUTO ADEGUAMENTO DELLE PARTI EDILI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, RISPARMIO ENERGETICO 1.125.878,00 1.125.878,00 – FSCRI_RI_3560 COMUNE DI AGIRA RISTRUTTURAZIONE INTERNA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO 1.000.000,00 960.000,00 40.000,00 FSCRI_RI_3353 ARCH. SALVATORE LIZZIO SPERLINGA_LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TORRENTE FIUMETTO 897.697,00 897.697,00 – FSCRI_RI_3516 COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL PLESSO SCOLASTICO “S. ARENA” – 2° STRAL 790.087,68 790.087,68 – FSCRI_RI_3920 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA TROINA_LAVORI DI PULITURA DELL’ALVEO DEL FIUME SOTTO DI TROINA E FORMAZIONE

DI GABBIONATE 505.524,00 505.524,00 – FSCRI_RI_3871 COMMISSARIO DI GOVERNO COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SICILIA ENNA_LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SEGGIO 203.820,12 203.820,12 – TOTALI 170.195.950,79 € 162.526.799,96 € 7.669.150,83 €