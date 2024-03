Fondo Progettazione Regionale: 1,6 milioni di euro ai Comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

Così come previsto dalla L.R. 1/2024, che stanzia un fondo di 40 milioni di euro da ripartire ai Comuni al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale, connesse all’attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione ed a seguito del decreto degli Assessori della Regione Siciliana alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e all’Economia, Marco Falcone, che stabilisce la ripartizione finale agli enti locali, che qualche giorno fa ha ricevuto il via libera anche dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana, i 20 Comuni della Provincia di Enna riceveranno complessivamente circa 1,6 milioni di euro (1.590.858,85).

PUBBLICITÀ

L’Ordine degli Architetti di Enna plaude all’iniziativa del Governo ed al lavoro svolto dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale, convinto che “la progettazione sta alla base dello sviluppo del territorio al fine del miglioramento della qualità della vita nelle nostre città”.

“Facendo seguito alla dotazione riservata ai Comuni dell’ennese, siamo certi – dichiara il presidente Sebastiano Fazzi – che tali risorse saranno utilizzate celermente per acquisire progetti idonei ad accedere ai fondi del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027, che saranno utili ad acquisire progetti di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo dei lavori per la provincia di Enna pari a circa 25 milioni di euro. Precisiamo – continua Fazzi – che le amministrazioni comunali, per affidare i progetti ai liberi professionisti, potranno utilizzare i bandi tipo pubblicati dalla Regione Siciliana – in formato editabile, sul sito dell’Assessorato Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico – con lo scopo di semplificare e accelerare le procedure di affidamento, alla redazione dei quali la Consulta Regionale degli Architetti ha dato un fattivo contributo. L’Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Enna, ha inviato a tutti i Comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna una lettera con la quale manifesta, in continuità con quanto già attuato nel territorio, la disponibilità ad offrire il proprio supporto tecnico-logistico alla redazione dei bandi offendo gratuitamente l’utilizzo della piattaforma digitale concorsiawn.it messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti ai Comuni che intendono accedere ai fondi, utilizzando il concorso di progettazione quale strumento virtuoso per acquisire progetti di qualità. Tale piattaforma, come si è avuto modo di provare con i cinque concorsi già messi in campo nel territorio provinciale, permette la gestione della gara di progettazione in forma anonima e digitale, consentendo alle amministrazioni di scegliere il progetto che meglio interpreta le manifestate esigenze. Siamo certi del positivo riscontro che tale dotazione finanziaria darà allo sviluppo del nostro territorio – conclude Fazzi – in quanto la centralità del progetto porterà ad acquisire progetti utili ad accedere ai fondi del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027”.