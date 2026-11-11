Fondi ai Comuni siciliani, appello per criteri più equi: tra i firmatari Crisafulli, Marino e Greco

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Oltre cento sindaci e amministratori locali siciliani hanno sottoscritto un documento unitario per chiedere una revisione dei criteri di distribuzione delle risorse regionali destinate ai Comuni.

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L’iniziativa riguarda in particolare il Fondo per gli Investimenti Territoriali (FIT), le cui modalità di ripartizione vengono contestate dai firmatari, che chiedono maggiore autonomia e criteri oggettivi nell’assegnazione dei finanziamenti.

Tra gli amministratori che hanno aderito all’appello figurano anche cinque rappresentanti del Comune di Enna: il sindaco Vladimiro Crisafulli, la vicesindaca Stefania Marino, il presidente del Consiglio comunale Marco Greco e le consigliere comunali Laura Alvano e Sara Maria Pavone.

Nel documento, i firmatari esprimono perplessità sulla distribuzione delle risorse, sostenendo che l’attuale sistema determini disparità tra gli enti locali: «Parliamo di una massa finanziaria stimata tra i 260 e i 270 milioni di euro, di cui una parte enorme polverizzata in decine di pagine di micro-interventi a pioggia. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una disparità inaccettabile che premia pochissimi Comuni con cifre astronomiche, ne relega una parte a ricevere somme irrisorie e ne esclude totalmente altri. Non esistono, e non devono esistere, Comuni di serie A e Comuni di serie Z. È una battaglia di dignità istituzionale».

L’appello si inserisce nel dibattito sulla distribuzione dei finanziamenti regionali e segue un’iniziativa nazionale del Partito Democratico, che ha chiesto al governo Meloni di impugnare la norma sulle cosiddette mancette, ritenuta «palesemente inique e incostituzionali».

La proposta avanzata dagli amministratori siciliani si ispira alla legge del 1979 voluta da Piersanti Mattarella e si articola in tre punti: il superamento della discrezionalità parlamentare, l’introduzione di criteri territoriali oggettivi per la ripartizione delle risorse e l’istituzione di canali di finanziamento stabili e certi.

L’obiettivo indicato dai firmatari è quello di «restituire ai Comuni siciliani la capacità di governare e di programmare lo sviluppo dei propri territori in totale libertà e autonomia».