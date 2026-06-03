Floristella Grottacalda, il videomapping “Sicilia Sottosopra” racconta la memoria delle miniere

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Il Parco Minerario Floristella Grottacalda fa da cornice a un evento unico, un viaggio immersivo nella memoria delle miniere di zolfo, che hanno ispirato autori come Verga e Pirandello. Venerdì 5 giugno alle 20:30, presso Palazzo Pennisi, all’interno del Parco Minerario Floristella Grottacalda, sarà presentato “Sicilia Sottosopra”, videomapping narrativo del regista Nello Correale, che unisce immagini, musica, testimonianze e memoria collettiva in un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

L’evento accompagna il pubblico in un viaggio simbolico e visivo nel sottosuolo delle miniere di zolfo. Attraverso il linguaggio contemporaneo del videomapping, “Sicilia Sottosopra” restituisce voce a luoghi, persone e tradizioni legate alla cultura mineraria dell’entroterra siciliano.

Durante la serata sarà possibile ascoltare dal vivo le testimonianze di alcuni minatori del Circolo Zolfatai di Assoro, custodi di una memoria storica e umana preziosa, insieme ai lamentatori di Assoro, le cui voci rappresentano una testimonianza viva della tradizione orale popolare.

Le proiezioni sono due, previste per le ore 20:30 e per le ore 22:00. Il videomapping rappresenta l’evento conclusivo del progetto “Cinema di Periferia”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM. Capofila del progetto è l’I.C. “De Amicis” di Enna, in rete con l’I.C. “Santa Chiara” e il Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio”. Il progetto è ideato e curato da Davide Vigore per Visco Film, con il coordinamento della Dirigente Scolastica Marinella Adamo. Le musiche originali sono di Emanuele Primavera, mentre il videomapping è realizzato da Lumina e Onirica Media. L’evento, ospitato dall’Ente Parco Floristella Grottacalda, è patrocinato gratuitamente dal Comune di Enna. Interverranno il Sindaco Crisafulli e il Presidente del Libero Consorzio di Enna, Piero Capizzi, e il Direttore dell’Ente Parco Giuseppe Greco.

L’evento sarà a ingresso libero e gratuito.