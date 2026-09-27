Fisioterapia, alla Kore il congresso dell’Ordine di Caltanissetta, Agrigento ed Enna
Si è svolto ieri all’Università Kore di Enna il congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, dal titolo “Fisioterapia in evoluzione, complessità e prospettive nei vari ambiti d’intervento”.
L’incontro, promosso dall’Ordine presieduto da Domenico Contino, ha riunito fisioterapisti, docenti, relatori e rappresentanti istituzionali. Tra i presenti anche il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, Piero Ferrante.
Al centro dei lavori il ruolo della fisioterapia nei diversi ambiti della salute, dalla riabilitazione ortopedica e neurologica alla cronicità, alla fragilità, alla disabilità e alla prevenzione.
Il congresso era rivolto anche agli studenti del nuovo corso di laurea in Fisioterapia attivato all’Università Kore di Enna.
Durante i panel è stato inoltre approfondito il carattere multidisciplinare della riabilitazione e l’evoluzione delle competenze professionali nel settore fisioterapico.