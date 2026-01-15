Fisascat CISL: nominato il referente territoriale per Enna

PUBBLICITÀ

La FISASCAT CISL di Agrigento Caltanissetta Enna rafforza la propria presenza sul territorio ennese. Il segretario generale Franco Castronovo ha infatti nominato Ludovico Giunta quale referente Fisascat per la provincia di Enna.

La nomina di Giunta rappresenta un passaggio importante per garantire maggiore ascolto, tutela e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dei settori del commercio, terziario, turismo e servizi.

Ludovico Giunta avrà il compito di rafforzare il presidio sindacale sul territorio, favorire il dialogo con i lavoratori e le aziende e contribuire allo sviluppo dell’azione sindacale della Fisascat CISL a Enna.

La Fisascat CISL è la federazione di categoria che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici dei settori del Terziario, Turismo e Servizi, e stipula i contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali, confermando il proprio impegno nella tutela dei diritti, della dignità del lavoro e della qualità dell’occupazione.