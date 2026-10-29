FISAR Enna premiata al Congresso nazionale per la crescita degli associati

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Un importante riconoscimento per FISAR Enna, premiata per il “maggior incremento percentuale degli associati” in occasione del 53° Congresso Nazionale FISAR, tenutosi a Salerno.

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Il premio è stato assegnato alla delegazione ennese per aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, il maggiore incremento percentuale del numero di associati nella propria fascia di appartenenza, quella delle delegazioni da 30 a 99 soci.

A ritirare il riconoscimento è stato Gaetano Prosperini, sommelier e responsabile di zona del Centro Tecnico Nazionale FISAR, oltre che grande amico e promotore della delegazione di Enna, che sin dalla sua nascita ne ha accompagnato e sostenuto il percorso.

Un risultato particolarmente significativo per una delegazione che continua a crescere e a costruire attorno alla cultura del vino una comunità sempre più numerosa e partecipe.

Il riconoscimento rappresenta soprattutto il risultato della grande partecipazione registrata nelle attività organizzate da FISAR Enna. Corsi di formazione, degustazioni, incontri ed eventi sono diventati nel tempo occasioni non soltanto per approfondire la conoscenza del vino, ma anche per incontrarsi, confrontarsi e condividere una passione comune.

Per questo motivo, la delegazione desidera rivolgere un ringraziamento a tutti i corsisti, i soci e gli appassionati di vino che hanno scelto di partecipare alle iniziative di FISAR Enna con passione ed entusiasmo, contribuendo in maniera concreta alla crescita della realtà associativa sul territorio.

Il premio ricevuto al Congresso Nazionale non rappresenta però un punto di arrivo. FISAR Enna continua infatti il proprio percorso di crescita e, forte dell’entusiasmo e della partecipazione riscontrati tra gli appassionati, è già al lavoro per organizzare nuovi eventi, nuove iniziative e nuovi momenti di incontro, nei quali continuare a conoscere, raccontare e soprattutto condividere insieme la passione per il vino.