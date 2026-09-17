Finanziaria regionale, l’ATI Enna rilancia la richiesta di un intervento per ridurre il costo dell’acqua

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L’ATI Enna torna a chiedere alla Regione Siciliana un intervento economico-finanziario specifico per ridurre il peso della tariffa idrica sulla provincia. La richiesta viene rilanciata dal presidente Nino Cammarata in vista della trattazione della prossima legge Finanziaria all’Assemblea Regionale Siciliana: «In vista della trattazione della prossima legge Finanziaria all’Assemblea Regionale Siciliana, come ATI Enna riteniamo doveroso riproporre con forza la richiesta di un intervento economico-finanziario specifico a sostegno del nostro territorio e finalizzato a ridurre il peso della tariffa idrica».

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Cammarata richiama quindi l’attuale meccanismo di finanziamento degli interventi sul servizio idrico e depurativo: «L’attuale sistema prevede che una quota significativa, pari al 31% del costo degli interventi necessari sul servizio idrico e depurativo, ricada sulla tariffa. Un meccanismo che inevitabilmente contribuisce ad aggravare il costo delle bollette e che determina per i cittadini della provincia di Enna una delle tariffe idriche più elevate a livello nazionale».

Secondo il presidente dell’ATI, la prossima Finanziaria potrebbe rappresentare l’occasione per intervenire direttamente su questa quota: «Oggi, però, esiste la possibilità concreta di invertire questa rotta. La disponibilità di risorse nel bilancio regionale consente di valutare uno stanziamento specifico destinato all’ATI di Enna, attraverso il quale ridurre progressivamente quella quota del 31% che finisce per gravare direttamente sulle bollette dei cittadini».

La richiesta avanzata dall’ATI punta a una misura specifica e non a un intervento di carattere generale: «Non chiediamo un intervento generico, ma una misura precisa, mirata e strutturale, capace di incidere concretamente sul costo del servizio e di sostenere nel contempo gli investimenti necessari sulle reti idriche e sul sistema della depurazione».

Cammarata richiama quindi la situazione del territorio ennese e chiede un intervento della politica regionale: «La provincia di Enna, territorio dell’entroterra siciliano, non può continuare a pagare il prezzo di un sistema che presenta da anni criticità evidenti. È il momento che la politica regionale si faccia carico di questa problematica e trasformi la prossima Finanziaria in un’occasione concreta di attenzione verso il nostro territorio».

La richiesta viene indirizzata al presidente della Regione, all’Assessorato regionale dell’Economia, all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e alle Commissioni competenti: «Per questo, come ATI Enna, rinnoviamo la richiesta al Presidente della Regione, all’Assessorato regionale dell’Economia e all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e alla Commissioni competenti affinché venga previsto un intervento finanziario diretto e specifico a favore dell’Ambito Territoriale Idrico di Enna».

Il presidente dell’ATI conclude richiamando gli effetti che una riduzione della tariffa avrebbe sulle famiglie: «Ridurre il peso della tariffa non è soltanto una questione contabile ma significa intervenire concretamente a tutela delle famiglie e dei cittadini di una provincia che da troppo tempo sostiene costi elevati per un servizio essenziale. Oggi vi è la possibilità concreta di fare una scelta e la politica deve assumersene la responsabilità senza perdere più tempo».