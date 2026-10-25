Finanziaria regionale, Europa Verde-AVS di Enna chiede chiarezza sui 190 milioni di euro

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La Federazione provinciale di Enna e del Circolo di Nicosia di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra interviene sulla ripartizione di circa 190 milioni di euro nell’ambito della manovra finanziaria regionale, chiedendo maggiore trasparenza sui criteri adottati per l’assegnazione delle risorse pubbliche: «Come Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo chiarezza sui finanziamenti assegnati, quali sono stati i criteri affinché le risorse pubbliche siano distribuite secondo criteri trasparenti ed equi, rispondendo alle esigenze concrete dei territori e dei cittadini».

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Il movimento richiama quindi l’attenzione sulle principali emergenze dell’Isola e sulla necessità di una programmazione degli investimenti che tenga conto delle reali esigenze della popolazione: «La Sicilia ha bisogno di investimenti per affrontare la crisi idrica, mettere in sicurezza il territorio, migliorare i trasporti e sostenere le famiglie e le piccole imprese commerciali, artigianali e agricole. Basta con una politica di finanziamenti frammentati: servono programmazione, giustizia sociale e sostenibilità ambientale».

Europa Verde – AVS chiede inoltre la pubblicazione dell’elenco dei finanziamenti e dei criteri di assegnazione, per garantire piena trasparenza nell’utilizzo del denaro pubblico.