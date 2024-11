Finanziaria, Lantieri: “Approvati numerosi pacchetti di misure che aiuteranno il territorio siciliano e i giovani”

PUBBLICITÀ

Sono numerose le misure approvate dall’Ars nella manovra finanziaria.

“Importanti risultati – sottolinea il vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri – che aiuteranno a sostenere la nostra Regione. Approvato il reddito di povertà, con un contributo di solidarietà che garantirà 5 mila euro alle famiglie residenti in Sicilia con Isee inferiore ai 5 mila euro. Finanziati oltre 5 milioni di euro – prosegue l’On. Lantieri – per l’Asacom, interventi di supporto per gli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado dell’isola. Altro importante risultato lo stanziamento di circa 27 milioni di euro per l’emergenza idrica, che serviranno a sostenere enti locali, aziende agricole. Altro importante pacchetto approvato, pari a 7 milioni di euro, quello riguardante misure straordinarie per gli allevamenti siciliani che sono stati colpiti da emergenze sanitarie come blue tongue, brucellosi e tubercolosi. In particolare, questi interventi comprendono i ristori per l’abbattimento degli animali, la mancata produzione di latte, vaccinazioni e ripopolamento degli allevamenti colpiti dalla brucellosi o tubercolosi”.

“Sostanziali e decisi aiuti – prosegue l’On. Lantieri – per l’imprenditoria giovanile e femminile con circa 3,5 milioni di euro per incentivare e promuovere startup ed innovazione. Inoltre sarà attivato il prestito d’onore per gli studenti universitari che decidono di proseguire il loro percorso di studi nella nostra Isola con prestiti fino a 10 mila euro con tasso agevolato. Altro importante pacchetto quello che prevede lo stanziamento di 17 milioni di euro per l’abbattimento del caro voli per la Sicilia. Infine – conclude – circa 12 milioni di euro stanziati per la solidarietà e la non autosufficienza. Una manovra che aiuta a sostenere il territorio e tutte le sue realtà”.