Finanziamenti ai Comuni per accoglienza migranti: bocciato odg di Stefania Marino (Pd)

PUBBLICITÀ

E’ stato bocciato ieri l’odg della deputata del Partito Democratico Stefania Marino, che chiedeva maggiori finanziamenti destinati ai Comuni in relazione ai costi sostenuti dagli stessi per far fronte all’accoglienza dei migranti.

“Abbiamo dovuto a malincuore assistere – ha dichiarato il vicesegretario provinciale del Partito Democratico Francesco Rampello – all’ennesima mancanza di visione e sensibilità nei confronti degli enti locali da parte del governo Meloni. Duole constatare anche il voto contrario del deputato di FDI del nostro territorio. Sicuramente, atti come questi dimostrano in modo limpido chi ha a cuore e si batte ogni giorno per il territorio e gli interessi dello stesso e chi invece agli interessi del territorio antepone interessi politici che danneggiano e mortificano il territorio ennese. Il Partito Democratico continuerà, in tutti i consessi ove i nostri rappresentanti sono presenti, a lavorare ogni giorno per dare garanzie, prospettiva e stabilità al territorio ennese, partendo dalla salvaguardia degli interessi dei singoli enti locali che rappresentano uno dei pilastri su cui si regge il paese”.

“Negare e togliere risorse ai comuni – prosegue Rampello – significa danneggiare direttamente i cittadini, meno risorse significa meno servizi, meno servizi, soprattutto al sud e soprattutto alle zone interne del sud, significa ampliare il divario strutturale ed economico tra sud e nord, significa politicamente scegliere da che parte stare. Noi abbiamo chiaro da quale parte della barricata stare. Noi – conclude – stiamo dalla parte dei cittadini ennesi”.