“Figlio”: in anteprima il nuovo singolo di Nicola Merlisenna

Dopo aver sottolineato che “Non ci sono eroi” ed avere esplorato altre “Galassie”, Nicola Merlisenna torna con il suo terzo singolo da solista dal titolo “Figlio”. Continua a parlare d’amore, mostrando il suo lato più tenero, ma questa volta non racconta dell’amore tra due persone affrontato in Galassie, qui parla dell’amore di un padre per il proprio figlio.

“È una delle poche volte – racconta Nicola – in cui sono partito dal testo invece che dalla musica. Ero in macchina e all’improvviso un’ispirazione, ho iniziato a canticchiare il ritornello e in pochissimo tempo è uscito fuori il testo”.

“Figlio” è una dichiarazione d’amore di Nicola al suo bimbo ma, come egli stesso afferma, nasce da un’ispirazione personale e si allarga al rapporto padre-figlio in generale. È una canzone in cui ogni padre si ritroverà, da quando il figlio è piccolo proiettandosi a quando il figlio sarà adolescente e ai vari percorsi della sua vita.

“È la dedica ad un figlio – prosegue Nicola – la promessa di essergli vicino sempre, nonostante le difficoltà, tenendo presente che gli errori ci sono stati e ci saranno, ma un giorno anche mio figlio sarà padre ed io sono stato e sono figlio”.

Il messaggio è chiaro: la perfezione non esiste, gli errori ci sono stati e ci saranno, ma l’amore e la dedizione che un padre nutre nei confronti di un figlio non cesseranno mai. Questo è l’amore incondizionato.

Anche questa volta è tutto completamente autoprodotto da Nicola Merlisenna, musica, testo e video, tranne che per la batteria, suonata dal batterista Leonardo Brucculeri e dall’intro della canzone che parte con la vocina del suo bimbo che dice “papà”. Da oggi è possibile scaricare il brano in tutti i digital store e vedere su ennalive.it il video in anteprima assoluta.

In bocca al lupo Nicola!

Manuela Acqua