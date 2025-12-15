Fiamma Olimpica a Enna: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, con propria ordinanza n. 561 del 12/12/2025, in occasione del transito nella città di Enna della Fiamma olimpica “Milano-Cortina 2026”, prevista per il prossimo martedì 16 dicembre 2025, ha disposto l’istituzione dei seguenti divieti.

Per il primo percorso, giorno 16/12/2025, dalle ore 09.30 alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati delle seguenti vie e piazze: tutta la via S. Agata, piazza Vitt. Emanuele, via Vulturo, via Falautano, viale P. e C. Savoca nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Largo Rosso, via Largo Rosso, via Roma tratto compreso tra piazza Colajanni e piazza Duomo, tutto il perimetro di piazza Mazzini, via Orfanotrofio tratto compreso tra piazza Mazzini e via Bagni, via Bagni dall’intersezione con via Orfanotrofio e l’intersezione con via S. Chiara, via S. Chiara, tutta la piazza Colajanni, via Roma tratto compreso tra l’intersezione con via Largo Rosso e l’intersezione con la via Pergusa.

Per il secondo percorso, giorno 16/12/2025, dalle ore 09.30 alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati delle seguenti vie e piazze: via Roma dall’intersezione con la via Pergusa all’intersezione con la via Libertà, piazza Neglia, via Libertà dall’intersezione con la via Roma all’intersezione con il viale IV Novembre, via dello Stadio (Lato muro Stadio) dall’intersezione con il viale IV Novembre fino alla piazza Guttuso, tutta la piazza Guttuso e tutto il tratto di via dello Stadio prospiciente la piazza.

Giorno 16/12/2025, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e in ogni caso fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di transito veicolare, nei percorsi attraversati dalla Fiamma Olimpica, limitatamente al tempo necessario al transito dei tedofori.