Festival del Libro e della Lettura a Enna, Dipietro: “Punto di orgoglio per la città”

Entra oggi nel vivo il Festival del Libro e della Lettura che si svolgerà fino al 23 aprile ad Enna. Un’organizzazione che ha messo in rete venti istituzioni scolastiche, alcune fuori provincia di Enna, che ha coinvolto i più piccini sin dai nidi, ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado ma, soprattutto, ha saputo fare inclusione coinvolgendo, ad esempio, la Casa Circondariale Bodenza, leggendo testi in braille, e ha immaginato di rivolgersi a tutte le fasce anagrafiche e sociali della città.

“Sarà un pullulare di incontri – spiega l’assessore alla cultura Rosalinda Campanile – con letture, mostre, spettacoli, proiezioni di film in diversi spazi della città, dall’Urban Center, a Sala Cerere, Al Kenisa, al Museo del Mito, fino a passeggio in giro per la città. Il tema scelto è la gentilezza, più che opportuno in questo anno di ritorno alla vita post pandemia in cui tutti abbiamo bisogno di ritornare a vivere una normalità fatta di rapporti sociali interrotti bruscamente dal Covid”.

“L’amministrazione comunale ha molto creduto nel valore della lettura – sostiene il Sindaco Maurizio Dipietro – tanto da investire in un progetto tutt’ora in corso di lettura ad alta voce curato dal prof. Batini e nel festival della lettura”.

Di recente è stato siglato il “Patto per la lettura” coinvolgendo tutte le associazioni culturali della città e tutte le librerie e a breve sarà stilato un programma annuale di attività da svolgere, di concerto con tutti gli aderenti.

“Guardiamo sempre con estrema attenzione ai momenti di aggregazione culturale – conclude il primo cittadino ennese – che rappresentano importanti momenti di crescita per tutta la comunità ennese, che ha senza dubbio una spiccata sensibilità culturale e tanta voglia di spendersi per la città. Il festival rappresenta un punto di orgoglio per tutta l’amministrazione comunale e per la città e, dunque, siamo sinceramente grati all’associazione ‘Gli Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno’, per l’immenso lavoro che sta mettendo in campo per la realizzazione di decine di appuntamenti in programma”.

“Un ringraziamento mio personale va a Fenisia Mirabella – aggiunge poi l’assessore Campanile – instancabile, paziente, resiliente e appassionata, una fucina di idee e di risorse che con determinazione ha portato a compimento anche quest’anno un prestigioso calendario di appuntamenti di pregio all’interno del festival. Particolarmente felici del coinvolgimento di Condesed Studio, due giovani ennesi rientrati ad Enna per investire e rimanervi, e sempre grati a tutti i dirigenti scolastici e agli instancabili docenti che hanno sempre voglia di partecipare e fare comunità con la città”.