Festa dell’Unità a Villarosa, il Pd provinciale traccia il bilancio delle tre giornate

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Si è conclusa a Villarosa la Festa provinciale dell’Unità di Enna, articolata in tre giornate di incontri e dibattiti dedicati a temi politici, sociali ed economici di carattere locale, regionale e nazionale.

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“I diversi panel di discussione – dice la segretaria provinciale del Pd Katya Rapè – hanno messo al centro le prospettive di sviluppo dell’isola, ponendo l’accento sulla costruzione di un’alternativa strutturata agli attuali governi regionale e nazionale e definendo i metodi per la selezione della futura candidatura alla Presidenza della Regione”.

Al dibattito hanno partecipato esponenti politici nazionali e regionali, tra cui Peppe Provenzano, Roberto Speranza, Ismaele La Vardera, Nuccio Di Paola, Cateno De Luca e Mirello Crisafulli, insieme a parlamentari, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni territoriali. Tra gli obiettivi indicati dagli organizzatori, quello di favorire il confronto diretto con la cittadinanza e tra sensibilità politiche differenti.

“Particolare rilievo è stato dato al tema della pace – commenta Rapè -. Riprendendo le parole di Roberto Speranza, definite la ‘prima di tutte le sicurezze’, è stato ribadito come non sia possibile progettare il futuro o coltivare la fiducia sotto la minaccia delle armi. Nel corso dei lavori è giunta inoltre la proposta di candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2027, un gesto simbolico volto a riaccendere i riflettori sul diritto dell’infanzia a un futuro libero dai conflitti”.

Nel corso degli incontri si è discusso anche della condizione giovanile e dello spopolamento che interessa la provincia di Enna e le aree interne della Sicilia. Il confronto ha riguardato, in particolare, servizi, opportunità occupazionali e politiche territoriali finalizzate a favorire la permanenza o il ritorno dei giovani nei territori di origine.

“La risposta della cittadinanza è stata numerosa e calorosa – aggiunge ancora Rapè – superando anche gli disagi causati dal maltempo. La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie all’impegno profuso dai giovani e dalle Donne Democratiche, guidati dalla Segretaria di circolo Marilena Ragusa, che hanno garantito il supporto logistico e organizzativo in tutte le fasi dell’iniziativa”.

Gli organizzatori hanno infine ringraziato ospiti, sindaci, giornalisti e moderatori intervenuti durante le tre giornate. Con la conclusione della Festa, il Pd provinciale annuncia ora l’intenzione di proseguire nei comuni dell’Ennese l’attività di confronto e presenza sul territorio.